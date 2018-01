Hol szabad ülésezni? (Barót )

Barót városi tanácsa az új év első, kedd délutáni tanácsülését is ott tartotta, ahol az óévet búcsúztatta: a polgármesteri hivatal tőszomszédságában, a Gaál Mózes Általános Iskola egyik ülésteremmé átalakított tantermében – szóvá is tették ezt.

A napirenden szereplő kérdések megvitatását követően Nagy István független tanácstag Lázár-Kiss Barna András polgármestert és Dombi Réka Hildát, a városháza jegyzőjét szólította meg, a volt városvezető szerint helytelen volt, hogy az óév utolsó napjaiban tartott ülést a polgármesteri hivatal címére hívták össze, majd az azzal szomszédos Gaál Mózes Általános Iskola épületében került sor az eseményre. Nagy szerint igencsak kétséges az is – és törvényeket sorolt állítása alátámasztása érdekében –, hogy az oktatási minisztérium engedélye nélkül megváltoztatható egy iskolai terem rendeltetése. Érvelése szerint az épület hiába az önkormányzat tulajdona, a minisztérium nem megkerülhető az ilyen kérdésben, azaz annak beleegyezése nélkül nem tehetik meg, hogy saját céljaikra használják. „Havonta több ezer lejt fizetünk az egyháznak, mert gyermekeinknek nem jut elég hely, a hivatal pedig tantermet vesz el az iskolától – helyes ez?” – szegezte a kérdést a város vezetésének.

A tanácstag felvetésére Lázár-Kiss Barna András csak annyit felelt, hogy az épület a városé, Dombi Réka Hilda azt mondta, ő is csak az utolsó pillanatban értesült, hogy az ülést nem a hivatal épületében, hanem az új teremben tartják, ezért szerepelt az összehívóban a Szabadság utca 2. szerinti cím. A jegyző a gyűlést követően a Háromszéknek azt nyilatkozta, Nagy István a formai hibát szóvá tehette, de tapasztalatából kifolyólag is tudnia kell, a polgármesternek joga van gyűlést összehívni bárhol a városban vagy akár a falvak valamelyikében is.