Mennyit veszítenek az önkormányzatok /2./ (Jövedelemadó-csökkenés )

A személyi jövedelemadó csökkenése Felső-Háromszéken legnagyobb mértékben a céhes város idei költségvetését érinti, ugyanakkor kisebb, de jelentős bevételcsökkentést eredményez azokban a nagyobb községekben, ahol nagyobb ipari létesítmények, illetve több áfafizető vállalkozás működik. Kézdivásárhely mellett Torja a másik nagy vesztes. A megkérdezett polgármesterek úgy látják, a kormány a jól teljesítő önkormányzatokat bünteti, azok jártak, járnak jól, akik kevésbé hatékonyan dolgoztak.

„A céhes város jövő évi költségvetését rendkívül súlyosan érinti a személyi jövedelemadó csökkentése, hiszen az eddig érvényes törvénykezés szerinti visszaosztásból tizennégy millió lej folyt be a helyi költségvetésbe, idén csak nyolcat kapunk, így hatmillió lejjel kevesebből leszünk kénytelenek gazdálkodni” – nyilatkozta érdeklődésünkre Bokor Tibor polgármester. Az elöljáró szerint az intézkedés elsősorban a beruházásokat érinti, a megemelt béreket, ha késve is, de mindenképpen ki kell fizetni, az egyetlen tétel, ahonnan el lehet venni pénzt, a beruházás. Bokor Tibor szerint a Tudose-kormány kompenzációs megoldása csak mese, porhintés, és azokat az önkormányzatokat érinti hátrányosan, amelyek 2016-ban pályázatok önrészére pénzt takarítottak meg, ám most azoknak az összegeknek a felét visszatartják.

Cseh József, Gelence polgármestere szerint az áfacsökkenés Kézdiszék legnagyobb községét is érinti, ha még nem is végeztek pontos számvetést, azt már tudják, semmiképpen sem akkora a veszteségük, mint a nagyvárosoknak.

Dimény Zoltán, Bereck polgármestere azon a véleményen van, hogy ha a jövedelem utáni adóból nagyobb összeg kerül az önkormányzat kasszájába, akkor „Páké üti Barátost”, ellenben az áfa utáni visszaosztásból sokat veszít a község, Bereck közel hét és fél millióval kap kevesebbet, mint tavaly.

Brandus-Dendyuk Szilvesz­ter, Ozsdola polgármestere elmondta: először fordult elő, hogy nem tudtak fizetést adni a hivatal alkalmazottjainak a megszokott időben. A béreket csak a múlt év végén megmaradt többletből tudják meghitelezni, ám ezt, ha beindul az adófizetés, visszautalják az illető számlára. Arra a kérdésünkre, hogy a jövedelemadó-csökkenés mi­lyen mértékben érinti a helyi költségvetést, az elöljáró még nem tudott pontos választ adni.

Daragus Attila, Torja elöljárója borúlátó az idei költségvetést illetően, hiszen Torja 890 ezer lejjel kap kevesebbet, mint az előző esztendőben, ami a költségvetésük nyolcvan százalékát jelenti. Szerinte sem normális, hogy azokat a településeket büntesse a kormány, amelyek jól gazdálkodtak, és átvittek a 2017-es évre előző évben félretett összegeket, hogy pályázni tudjanak, így járt Torja is, ahonnan 890 ezer lejt vett vissza a kormány. Ekkora fejetlenséget rég nem tapasztaltam, hiszen nem normális, hogy azok járjanak jól, akik rosszul sáfárkodtak a pénzzel – mondotta Daragus Attila.