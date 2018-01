Kormánypénzből építkezhetnek (Kommandói iskola )

Érdeklődésünkre Opra Béni János, Kommandó alpolgármestere megerősítette, hogy az év vége előtt sikerült aláírniuk a szaktárcával a megállapodást a Horn Dávid Általános Iskola új épületének megépítéséhez szükséges teljes – 3,8 millió lejnyi – összegről. Az alpolgármester hozzátette, már nekiláttak a közbeszerzési eljáráshoz szükséges iratcsomó összeállításának, a dokumentumok nagy része megvan, így várhatóan két héten belül a tenderfüzet felkerülhet az egységes elektronikus közbeszerzési rendszer honlapjára.

Reményeik szerint a közbeszerzési eljárás nem húzódik el, és már tavasz folyamán elkezdődhet az építkezés.

Opra Béni János azt is elmondta, a múlt év januárjában bekövetkezett tűzeset óta folyamatosan érkeztek a támogatások az iskolaépítésre, tudomása szerint eddig mintegy kétszázezer lejnyi gyűlt össze a Kommandóért Egyesület számláján. Ehhez hozzájönnek még a magyarországi és helyi könyvadományok, valamint azok a (egyebek mellett egy építkezési, illetve egy számítástechnikai vállalattól érkező) természetbeni felajánlások, melyekről még tavaly márciusban volt szó.

Mint arról beszámoltunk, az egykori alapítója nevét viselő kommandói általános iskola épülete 2017. január 9-én délután gyulladt ki egy kéményből kipattant szikra nyomán, és a helyiek, valamint a tűzoltók erőfeszítései ellenére az épület nagyjából fele – beleértve a könyvtárat (több mint kilencezer kötettel), a számítástechnika-termet, tanári szobát, az archívumot és pár tantermet – megsemmisült. A tűzvészt követő felmérés ugyanakkor megállapította, hogy ha nem is közvetlenül, de az épület többi részében is kárt tett a tűz, így végül egy új ingatlan felhúzása mellett döntött a megyei és a kommandói önkormányzat. Az új iskolaépületre vonatkozó előtanulmány márciusra elkészült, a befektetés az akkori becslés szerint 3,5 millió lejre rúgott volna. A szükséges összeget a kommandói önkormányzat a fejlesztési minisztérium helyi fejlesztések programjának második kiírásán szándékozta biztosítani. A megvalósíthatósági tanulmány és a látványterv is elkészül határidőre, a pályázatot be is nyújtották, végül 3,8 millió lej értékben. Felmerült ugyanakkor, hogy amennyiben a központi költségvetésből nem jut támogatás, a megyei önkormányzat saját forrásokból biztosítja az ingatlan megépítéséhez szükséges összeget. A pályázással párhuzamosan gyűjtés indult a tanintézet felszereléséhez szükséges pénz előteremtéséért, mások mellett az RMDSZ országos kampányt szervezett e célból, a bukaresti Gyermek Vígszínház (Opera Comică pentru Copii) a sepsiszentgyörgyi balettelőadásának teljes bevételét ajánlotta fel. Sok helyről (Magyarországról és Romániából) civil szervezetektől, intézményektől, magánszemélyektől érkezett ugyanakkor több ezer kötetre rúgó könyvadomány – román és magyar nyelvű – a porig égett könyvtár állományának pótlására.