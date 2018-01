Kevesebben kapnak támogatást (Fűtéspótlék)

A bérek és nyugdíjak emelkedésével magyarázza a jelenséget Tankó Vilmos intézményvezető, aki lapunknak elmondta, az előző évekhez képest mostanra jelentősen megcsappant a jogosultak köre.

Az állami támogatás mértéke egy ideje változatlan, a növekvő bevételek okán azonban a korábbi kedvezményezettek közül sokan lemorzsolódtak. Míg az előző fűtésidényben közel kétezer, addig az ideiben csupán 700 támogatási kérést nyújtottak be a megyeszékhelyiek.

Mint azt korábban jeleztük, akik gázzal melegítenek, legtöbb 262 lejes támogatást kaphatnak, ahol fával fűtenek, legtöbb 52 lejes hozzájárulásban részesülhetnek havonta az érintettek. A támogatás abban az esetben jár, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 615 lejt.

Tankó Vilmos felidézte, a jelenlegi támogatási rendszer hét éve működik, korábban csak azoknak járt a fűtéspótlék, akik valamilyen központosított rendszerhez, hőközpontokhoz tartoztak. Kezdetben mintegy nyolcezer sepsiszentgyörgyi családnak folyósították a hozzájárulást. Hozzáfűzte, a minimálbér év eleji változása vélhetően ismét befolyásolja majd a kedvezményezettek számát. Megjegyezte azt is, fegyelmezettebbek az igénylők, tavaly már egyetlen családnak sem kellett visszafizetnie a megítélt támogatást.

Továbbra sincs hír azonban a sokak számára fontos és várt uniós élelmiszersegélyekről. Tankó Vilmos elmondta, tavaly több esetben bekérték, így négyszer is összeállították és továbbították a támogatandók listáját, az alapélelmiszer-csomagokról azonban ez ideig semmiféle vissza­jelzést nem kaptak.