Tovább terjed a kanyaró

ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK. Nemzetközi gyorsvonat gépkocsikat szállító tehervagonján elrejtőzött határsértőket fogott el a határrendészet. Az autók alá bújt négy marokkói és líbiai férfit a román–magyar határ előtt Kürtösön fedezték fel. A 18 és 27 év közötti határsértők azt állították: Temesváron szálltak fel a Németországba tartó intercityre, és azért bújtak el, mert nincs érvényes beutazási vízumuk a schengeni övezetbe. (MTI)

SZOBROT ÁLLÍTANAK Mára­marosszigeten Elie Wiesel Nobel-békedíjas írónak – jelentette be Horia Scubli, a város polgármestere. Ioan Ladea szobrászművész alkotását az Elie Wiesel-emlékház udvarán helyezik el májusban az író felesége, Marion Wiesel és fia jelenlétében – ismertette az elöljáró. Elie Wiesel (1928–2016) 1990 után többször is meglátogatta szülővárosát, nevét viseli a román holokausztkutató intézet is. Számos könyvet írt a náci koncentrációs táborokban átélt élményei alapján, és 1986-ban kapta meg a Nobel-békedíjat, elismerésül azért, hogy életét a több millió holokausztáldozat emléke fenntartásának szentelte. (Agerpres)

RAVASZ INGATLANOSOK. Fokozatosan le kellene állítani az Első ház programot, mert szociális haszna mellett akár 25 százalékkal is felértékelte a lakásárakat – nyilatkozta a Román Pénzügyi-Banki Elemzők Egyesületének elnöke. Iancu Guda rámutatott, bár az alacsony jövedelmű családoknak szánták a programot, azt kihasználták az ingatlanosok is. Jelentősen eltorzította a piacot azáltal, hogy a társadalom azon tagjai is igénybe vették, akik nem lettek volna erre rászorulva. Tavaly az új lakások kétharmadát az Első ház programmal vásárolták, az állam úgy döntött, hogy idén félmilliárd lejjel csökkenti a hitelgarancia-alapot. A program folytatásáról tegnap döntött a kormány, s egyebek mellett 2,5-ről 2 százalékra csökkentik a maximális kamatot azért, hogy összhangba hozzák a lakásvásárlások finanszírozására garantált összeg­re vonatkozó előírásokat a lakásépítésekre vonatkozókkal, és kizárják mindenféle diszkrimináció lehetőségét. (Marosvásárhelyi Rádió/Ager­pres)