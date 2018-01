Közeledik egymáshoz Észak- és Dél-Korea

Először a könnyebb kérdésről, a jövő havi phjongcshangi téli olimpiáról cseréltek eszmét. A BBC szerint ebben a körben Észak-Korea jelezte, hogy egy delegációja részt vesz az eseményen. A küldöttségben ott lesznek a nemzeti olimpiai bizottságuk képviselői, sportolók, szurkolók, előadóművészek, megfigyelők, újságírók és egy taekwondobemutató csoport. Ezután térnek rá a kényesebb, katonai és politikai témákra.

A felek több mint két éve nem tárgyaltak egymással. Az észak-koreai küldöttség élén Li Szon Gvon, a két Korea közötti ügyekért felelős phenjani hivatal vezetője áll, és a dél-koreait is miniszter vezeti: az országegyesítési ügyekkel foglalkozó Cso Mjung Gjon. A tárgyalódelegációk öt-öt főből állnak. A találkozó helyszíne az 1953-as fegyverszünetben kijelölt demarkációs vonalon fekvő Panmindzson városa, az annak dél-koreai oldalán lévő Béke Háza.

A tárgyalás előzménye, hogy a phenjani rezsim vezetője, Kim Dzsong Un újévkor szokatlanul békülékeny hangú üzenetet intézett Szöulhoz, jelezve, hogy országa részt szeretne venni a Dél-Korea által február 9–25. között rendezendő téli olimpián.

A másik oldal is gesztust tett: az Egyesült Államok és Dél-Korea megállapodott, hogy nem tartja meg az olimpia idejére tervezett, szokásos évi közös hadgyakorlatát.



Washington célzott csapásokat fontolgat

Washington azt fontolgatja, hogy célzott csapásokat mér észak-koreai célpontokra, és abban bízik, hogy emiatt nem robban ki háború a Koreai-félszigeten – jelentette a The Wall Street Journal amerikai napilapra hivatkozva tegnap az Axios hírportál. A lap úgy tudja, hogy bennfentesek „vérző orr” stratégiának nevezik az elképzelést, mert terveik szerint ennek úgy kellene hatnia, mintha „behúznának” egyet Észak-Koreának. „Egy kísérleti atomrobbantásra vagy rakétakísérletre célzott csapással reagálni, hogy Phenjannak »eleredjen az orra vére«, és felfogják, milyen drágán megfizethetnek azért, ahogy viselkednek” – írja a The Wall Street Journal. Az Axios szerint viszont nagy a kockázata annak, hogy támadás esetén Phenjan teljes ere­jével vág majd vissza. Ráadásul mindez akkor kerül napirendre, amikor a két Korea két év után végre újra hajlandó volt szóba állni egymással.