Ousmane Viera a Sepsi OSK játékosa (Labdarúgás)

A 185 centiméter magas Viera először 2008-ban szerepelt a román pontvadászatban, akkor a Kolozsvári CFR játékosa volt, de időközben kölcsönben bizonyított a Curtea de Argeș csapatában is. A Szamos-partiakkal bajnokságot és Román Kupa-elsőséget is ünnepelhetett, majd a Pandurii Târgu Jiu együtteséhez került, ahol Eugen Neagoe irányítása alatt futballozott. 2013-ban Törökországba igazolt, ahol az első osztályban előbb a Rizespor, majd az Adanaspor játékosa volt, ez utóbbi csapattól érkezett Sepsiszentgyörgyre. A jobblábas labdarúgó 2013-ban mutatkozott be az elefántcsontparti felnőtt válogatottban egy Marokkó elleni világbajnoki selejtező mérkőzésen, azóta 19 találkozón kapott lehetőséget, és egy gólt szerzett a narancs színű mezben, 2015-ben pedig nem találtak legyőzőre az Afrika-kupában.

„Döntésünk egyszerű volt, hiszen Eugen Neagoe korábban már dolgozott együtt a tapasztalt hátvéddel. Egy megbízható játékos, aki legutóbb a török élvonalban játszott, mi pedig kihasználtuk, hogy szabadon igazolható. Bízunk benne, a hozzáfűzött reményeket beváltja, úgy érezzük, leigazolásával a védelmet ütőképessé tettük” – mondta kérdésünkre a Sepsi OSK csapatmenedzsere, Bokor János.

Az elefántcsontparti labdarúgón kívül a háromszéki klub eddig Alexandru Chiriţă, a horvát Jure Obšivač, a spanyol Albert Dalmau Martínez, a Fülöp-szigeteki Daisuke Sato, Yasin Hamed, a nigériai Benjamin Kuku és a portugál Filipe Oliveira játékjogát is megszerezte. (miska)