Valentin Suciu Csíkszeredában edző (Labdarúgás)

Az utánpótláscsapat korábbi edzője, Vég Csongor szakmai és magánéleti okok miatt másfél év után távozott a Székelyföld Labdarúgó Akadémiáról. A szatmárnémeti születésű, de Magyarországon nevelkedett egykori utánpótlás magyar válogatott az FK Csíkszereda tizenhét év alatti csapatát edzette, emellett dolgozott kisebbekkel is, valamint a felnőtt csapat munkáját is segítette.

Mint ismert, a Sepsi OSK Valentin Suciu vezetésével jutott előbb a harmad-, majd a másodosztályba, illetve 2017-ben az ő irányításával írtak a sepsiszentgyörgyiek sporttörténelmet, hiszen újoncként kiharcolták az élvonalba jutást, viszont a háromszéki klub tavaly október végén közös megegyezéssel szerződést bontott vele. A 38 éves tréner 2012 és 2013 között a harmadosztályban edzősködött az FC Zágon élén, majd ezt követően vette át a piros-fehérek irányítását. Suciu irányítása alatt a Sepsi OSK az I. ligában három győzelmet, két döntetlent és tíz vereséget könyvelt el.

Valentin Suciu most új kihívás előtt áll, ezúttal az FK Csíkszereda utánpótláscsapatát veszi kézbe.

„Ez számomra új kihívás, hisz hasonló korosztállyal még nem dolgoztam, de mindennek eljön az ideje egyszer. Bevallom őszintén, hogy kicsit tartottam ettől, mert ugye a kamaszkor a legveszélyesebb a játékosok nevelésében, és a fiataloknak is veszélyes időszak. De úgy gondolom és remélem, hogy meg tudok birkózni ezzel a feladattal” – olvasható Suciu válasza a csíkszeredai futballcsapat weboldalán.

A sepsiszentgyörgyi edző elmondta, tudja, mire képesek a fiúk, és még mit tudnak kihozni magukból, illetve Vég Csongor edzővel is beszélgettek, aki minden fontos információt átadott, ami a csapattal kapcsolatos. A labdarúgókkal már volt két-három találkozója, illetve bízik benne, hogy jól fognak együtt dolgozni.

„Mindenki azt mondta, hogy ez vissza­lépés, sőt, legtöbb ember szerint nagy visszalépés, hisz gyerekekhez térek vissza. Számomra azonban új kihívás, amelyből rengeteget tudok tanulni, és remélem, ezt ki is fogom tudni használni” – indokolta döntését.

Suciu egyelőre ingázik, mert szerinte a fociért áldozatot kell hozni. Úgy véli, bárhol dolgozik az ember, reggel úgyis fel kell kelnie, és munkába mennie, hogy most egy kicsivel nagyobb távot kell megtennie ezért, nem jelenthet akadályt. (miska)