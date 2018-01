A középdöntőbe jutás a magyarok célja (Férfi kézilabda-Európa-bajnokság)

„Az alapvető célkitűzés, hogy hat mérkőzést játsszon a csapat, de természetesen minden pluszsikernek örülünk” – mondta az MKSZ sajtótájékoztatóján Kocsis Máté elnök. A sportvezető emlékeztetett rá, hogy jelentősen megváltozott a válogatott összetétele, de a csapat továbbra is erős, annak pedig különösen örül, hogy Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány bátor, amikor a fiatalításról van szó.

A játékosoknak akkor jár jutalom, ha legalább a nyolcadik helyen végeznek. Amennyiben a csapat Európa-bajnok lenne, összesen 80 millió, második hely esetén 70 millió, bronzérem esetén 60 millió forintot kapna. A további helyekért sorrendben 50, 40, 30 millió forint jár, a 7–8. hely egységesen 15–15 millió forintot ér.

A magyar együttes negyeddöntős volt a tavaly januári, franciaországi világbajnokságon. Azóta Nagy László, Iváncsik Gergő, Iváncsik Tamás, Gulyás Péter, Zubai Szabolcs, Fazekas Nándor és Ilyés Ferenc is lemondta a válogatottságot, Nagy Kornél nem kíván szerepelni a kontinenstornán, Faluvégi Rudolf és Győri Mátyás pedig sérült.

Marosi László alelnök úgy fogalmazott, a férfiválogatott történetében új időszámítás kezdődik, ennek most a kezdeti szakaszában járnak. „A cél az olimpiai kvalifikáció, de az út elején vagyunk. Felüdülés ránézni erre a fiatal, jó képességű, hajtós csapatra, de a tapasztalat minden bizonnyal hiányozni fog, hiszen ennek a megszerzése hosszabb folyamat” – vélekedett.

A magyar válogatott a kontinenstorna D-csoportjában szombaton 21.30-tól az olimpiai címvédő Dániával, hétfőn 19.15-től Spanyolországgal, szerdán 19.15-től pedig Csehországgal találkozik Varasdon. Az Eb-találkozókat az M4 Sport és a RTV HD élőben közvetíti.

A csoportbeosztás: * A-csoport (Split): Horvátország, Svédország, Szerbia, Izland * B-csoport (Porec): Franciaország, Fehéroroszország, Norvégia, Ausztria * C-csoport (Zágráb): Németország, Macedónia, Montenegró, Szlovénia * D-csoport (Varasd): Spanyolország, Dánia, Csehország, Magyarország. A kvartettek első három helyezettje jut a középdöntőbe.