Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZOTYORI IMRE temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

4303432

Megemlékezés

Az idő múlik, szállnak az évek, de a mi szívünkben megmarad emléked. Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi id. VARGA ­GÁBORRA halálának 10. évfordulóján.

Szerettei

10562

Fájó szívvel emlékezünk az uzoni id. BARTHA JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Áldott emléke szívünkben örökké élni fog. Akik feledni nem tudnak,

szerettei

4303448

„Az élet megy tovább, de emléked elkísér egy életen át.” Fájó szívvel emlékezünk a baróti KOLUMBÁN SÁNDOR CSABÁRA halálának hetedik évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló családja

19826

Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírodra vihetünk. Könnycsepp gördül végig arcunkon, mert hiányzol nekünk nagyon. Fájó szívvel emlékezünk MEZŐ

LAJOSRA, akit ma kilenc éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4303431

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk az alsócsernátoni KONNÁT ROZÁLIÁRA (szül. FEHÉR) halálának hetedik évfordulóján. Most már nélküled telnek az évek, olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott. Nagyon hiányzol!

Szeretteid

4303400

„Napsugár és csillagok világa jó szívednek örök álmát őrzik, tiszta lelked fönt, a magas égben a síron túl is felettünk őrködik.” A búcsú nélküli elválás fájó emlékével gondolunk életünk legszomorúbb napjára január 12-én, STEFÁN ELEMÉRRE halálának harmadik évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Bánatos özvegye, két lánya és azok családja

4303238

„Nem felejtünk, míg dobog a szívünk, úgy érezzük, Te is itt vagy velünk. Korán meghaltál, pedig mindenünk te voltál, magad után összetört szíveket hagytál! Nagyon hiányzol!” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsikőröspataki születésű ifj. ILYÉS-PARA IMRÉRE halálának első évfordulóján.

Szerettei

4303350

Az idő múlik, szállnak az évek, de a mi szívünkben megmarad emléked. Fájó szívvel emlékezünk BOKOR PÁLRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4303408

El nem múló szeretettel emlékezünk BÁLINT ANNA óvónőre halálának harmadik évfordulóján.

Szerettei

4303423

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk. Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szerettünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Fájó szívvel emlékezünk a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi SCHOLTÉSZ DEZSŐRE halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, gyermekei, keresztgyermeke

és unokái

4303425

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára és nagyapára, JUGA ERNŐRE, aki egy éve távozott el közülünk. Emlékét szívünkben őrizzük. Pihenése legyen csendes.

Özvegye, lányai

és azok családja

4303428

Mély fájdalommal emlékezünk 2017. január 14-re, amikor a halál elragadta körünkből a drága jó férjet, édesapát, testvért, a néhai STOOF JÁNOST. Emlékét örökre megőrizzük.

A gyászoló család

4303440

Megpihent a dolgos kéz, a jó apai szív, áldás övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa és nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Örök hiányát érezve, emlékét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az aldobolyi születésű STANCIUI JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4303443

Kegyelettel emlékezem BONG LAJOSRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, Mária

4303445