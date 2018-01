1,3 millióan néztek magyar filmet

Andy Vajna filmügyi biztos is többször beszélt arról, hogy időbe telik, míg vissza­szerzi a magyar film a hazai közönség bizalmát, és a 2017-es év fordulópontnak számít ebben a folyamatban: a Kincsem, A Viszkis és a Pappa pia is kiválóan teljesített, míg a Testről és lélekről (fotó), illetve az Aurora Borealis megmutatta, hogy a szerzői filmekre is komolyabb érdeklődés van. Összesen 22 magyar vagy magyarnak számító filmet mutattak be tavaly a mozik: és óriási a szórás a nézettségeknél, az első 5 helyezettet egymilliónál is többen látták, az utolsó helyezettek pedig 3 ezres nézőszámnál álltak meg. Az 1,3 millió néző 9 százalékos piaci részesedést jelent, ez a korábbi évek 3–5 százalékához képest jelentős emelkedés.

A teljes kép így is vegyes, a nagy sikerekre jut legalább annyi kudarc. Olyan aktuális témákkal foglalkozó filmek, mint Az állampolgár vagy a Jupiter holdja, nem tudták megtalálni a közönségüket, és az is kiderült, hogy marketing nélkül egy olyan, egyébként jól sikerült film is teljesen el tud sikkadni, mint a Kojot. (Index.hu)