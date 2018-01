Fiataloknak Mátyás királyról

A fiataloknak is szerveznek programokat a Mátyás király-emlékévben – mondta el Csibi Krisztina, az előkészítéssel megbízott Magyarság Házának igazgatója.

A Mátyás király-emlékévet a nemzetpolitikai államtitkárság hirdette meg 2018-ra Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából. A programsorozat január 12-én veszi kezdetét Szegeden. Szeretnék, hogy a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság ünnepe is legyen az évforduló. Éppen ezért a Kincses Kolozsvár Egyesület is csatlakozott a munkához, egy vándorkiállítással készülnek bővíteni a programot. Kolozsváron már 26 éve ünneplik Mátyás király születésnapját, és 2018-ban a Kolozsvári Magyar Napok fő témája is Mátyás király lesz.