A Büdöskút dicsérete

Azokban a háború utáni, nehéz időkben, a nagy szárazságot követő esztendőben szülőfalum dobosai hirdették hangos élő szóval a közösséget érintő tudnivalókat – így értesültünk arról is, hogy mikor mehetünk a faluvég egyetlen iható, csorgós kútjára vízért a fivéremmel. Hatéves fejjel nem mértem fel, hogy mit jelent az egészséges ivóvíz – de hetven év után is örvendek annak, hogy most már gyógyvizet ihatunk Sepsiszentgyörgyön. Az írásbeli tájékoztató még a múlt év decemberében jelent meg a Büdöskút magasabb támfalán, és csupa jót közöl, nemcsak a városom lakóival, hanem a kút közelében megálló, műanyag palackokat töltögető-szorongató átutazókkal is.

A tájékoztató egy Háromszék vármegye emlékkönyvéből vett idézettel kezdődik, amiből megtudjuk, hogy ,,a szemerjai lakosok annyira megszokták a vizét, hogy nélküle nem ment a munkavégzés”. Tovább azt olvashatjuk, hogy a gyógyító hatású ásványvizekre, gázömlésekre már Orbán Balázs is felfigyelt. Ilyen volt a Büdöskút is, amely artézi víz, vagyis felszínre törő rétegvíz. Vize origominerális, édes-kénes, gyengén szénsavas kalciumot tartalmaz, hidrogénkarbonátos típusú. Kénhatása lúgos. A Büdöskút gyógyító hatását marosvásárhelyi, kolozsvári orvosprofesszorok is ajánlották betegeiknek. Ivókúrát savtúltengéssel kapcsolatos panaszok enyhítésére javasolnak...

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozata és igazgatósága által végzett fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok eredményeit a környezettudományi szak két tagja, Blebea Antonella és Timár Tímea hitelesíti, így már hivatalosan is kimondatott, hogy a Büdöskút vize iható. Közérdekű munkálkodásuknak köszönhető, hogy eloszlottak a rétegvíz tisztaságával és gyógyhatásával kapcsolatos kételyek a notórius kútra járók között.