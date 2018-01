Vizsgálódnak a szemészeten (Megyei kórház)

Lapunk kérdésére a megyei egészségbiztosítási pénztár elnöke elmondta: a műlencsére vonatkozó támogatási kérelmekhez csatolt orvosi dokumentumokban észlelt rendellenesség hívta fel a figyelmüket a szabálytalanságra, és ezért kezdték meg a vizsgálódást tavaly decemberben a megyei kórház járóbeteg-rendelőjének két szemorvosa ügyében, és amíg az ellenőrzés zajlik, felfüggesztették poliklinikai szerződéseiket a biztosítóval. Dragoş Tatu azokra az orvosi bizonylatokra utalt, amelyeket említett okokból visszautasítottak, és arra kérték az érintett pácienseket, kérjenek időpontot a megyei kórház szemészeti poliklinikai rendelőjében, ehhez ezúttal nem szükséges családorvosi küldőpapír, és egészítsék ki korábbi dossziéjukat az újabb vizsgálat eredményeivel. A kiküldött levelekben nem közölték, hogy az az orvos, aki korábban kiállította a vonatkozó orvosi vizsgálati bizonylatot, jelenleg nem rendelhet a kórházi kabinetben, emiatt a páciensek egy része nem érti, miért kell más orvosnál jelentkeznie. Sokan úgy vélik, a kórház vagy a biztosítópénztár a hibás, hogy járatják őket egyik helyről a másikra.

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége lapunknak elmondta: az ügy sok részletét megismerték a vizsgálatok alatt, elképesztőnek tartják, hogy ilyesmi megtörténhet az általuk vezetett intézményben, de az ellenőrzés végleges kimenetele előtt csak röviden nyilatkoztak. Dr. Antal Álmos orvos igazgató jelenlétében András-Nagy Róbert kórházmenedzser közölte közös álláspontjukat. A menedzser elmondta: december elején kapott a kórház egy értesítést a megyei egészségbiztosítási pénztártól, hogy a szemészeti kabinetben dolgozó három orvos közül kettőnek a szerződését felfüggesztették, és egy másik értesítést arról, hogy vizsgálat indult a kabinet tevékenységével kapcsolatban. Ezt a vizsgálatot a biztosítóház indította el a szemlencsefelírások kapcsán észlelt rendellenességek miatt – mondotta. András-Nagy Róbert közölte, információik szerint a biztosítóházas ellenőrzés mellett rendőrségi eljárás is indult az ügyben, mert bűntény gyanúja is felmerült. A kórház részéről ez problémát jelent, mert nagymértékben megnehezítette a járóbeteg-rendelés és a szemészeti osztály tevékenységét – mondotta a menedzser. Hozzátette: amennyiben a biztosítóházas ellenőrzés kárt állapít meg, azt a kórháznak kell megtérítenie, de az adott összeget visszaperelhetik azoktól, akik felelősek ezért a veszteségért.

Lapunk kérdésére András-Nagy Róbert elmondta: jelenleg egyetlen orvos, dr. Albert András rendel a poliklinikai szakrendelőben, és egyedül ő látja el a kórház szemészeti osztályának pácienseit is, jövő héttől, amint a másik két orvos visszajön pihenőszabadságáról, ők is dolgoznak az osztályon, a járóbeteg-rendelőben ellenben csak azt követően, ha a megyei egészségbiztosítási pénztár visszaállítja velük a szerződéses viszonyt.

Értesüléseink szerint dr. Lozsádi Zsuzsannáról és dr. Béres Hajnalkáról van szó, ezért lapunk őket is megkérdezte a vád valódiságáról. Dr. Lozsádi Zsuzsanna azt mondta, tudomása szerint az általa végzett egyes echográfvizsgálatokról kiállított dokumentumokat ellenőrzik, mert találtak olyan esetet, amikor a magánrendelőjében elvégzett szemvizsgálati méréseket nem ismételtette meg a poliklinikai rendelőben (amelynek szerződése van a megyei egészségbiztosítási pénztárral – szerk. megj.) annak érdekében, hogy a páciens az egészségbiztosítási pénztártól igényelhessen és kapjon támogatást szemlencse beszerzésére. Szerinte lehet, hogy tévedett, de úgy véli, értelmetlen lenne a vidéki betegeket becitálni többszörös vizsgálatra, ezért járt el említett módon. Dr. Béres Hajnalka sem zárkózott el a nyilatkozattól, de azért nem mondott részleteket az ügyről, mert azt állítja, egyelőre azt sem közölték vele, mi a bűne, és azt reméli, a páciensei visszetérnek hozzá, mert mihelyt az egészségbiztosítási pénztár szabad utat ad rendelésének, újból a megszokott rend szerint dolgozhat.

Bírái nem vagyunk az ügynek, de mi is azt várjuk, derüljün ki az igazság, és az egészségbiztosítást fizető embert ne járassák önhibáján kívül fölöslegesen. Aki pedig téved vagy hamisan cselekszik, azt bünetessék, és ne az ártatlan betegen csattanjon az ostor.