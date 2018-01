Rendhagyó laptalálkozó, könyvbemutató, nyereménysorsolás

Ferencz Csaba gazdasági ügyvezető megköszönte az olvasók bizalmát. Szerinte Sepsiszentgyörgy világbajnok a nyomtatott sajtó olvasásában és vásárlásában, a Háromszéknek közel négyezer előfizetője van csak a városban, a lap vezető helyen áll az erdélyi lappiacon. Farcádi Botond főszerkesztő arról beszélt, a Háromszék mindennapjaink része lett, igyekszik hiteles információkat nyújtani, az olvasó megtalálhatja benne azt, ami fontos lehet szűkebb és tágabb környezetünkben. A mai információháborúban, a kamuhírek fénykorában lényeges, hogy a megjelenő információk pontosak és hitelesek legyenek, de a napi híreken, tudósításokon túl a szerzők és szerkesztők igyekeznek olyan tartalmakat közölni, amelyek segítenek környezetünk, múltunk, kultúránk alaposabb megismerésében. Ez egyfajta küldetés, amely felülírja akár a gazdasági szempontokat is. Jövőbeli tervekről is szólt: függetlenségüket megőrizve próbálnak alkalmazkodni a megváltozott olvasói szokásokhoz, ezért honlapjukat kívánják fejleszteni.

Puskás Attila Utak és ösvények című könyvéből olvasott fel. A végelszámolás című fejezet egy – a titkosrendőrség által üldözött – erdélyi magyar család sorsát mutatja be. A család hagyományőrző, szilárd nemzeti öntudatú volt, ami nem csak jelszavak szintjén nyilvánult meg. Ez tartotta életben őket a bebörtönzés és a különböző elnyomó rezsimek közepette.

A szólásszabadság sajnos napjainkban is korlátozott, gazdasági és egyéb érdekek miatt. Fontos elmondani, hogy a Háromszék kiadója a szerkesztőség tulajdonában van, gazdaságilag is teljesen független.

Na de lássuk a medvét! – Kuti János szerint ugyanis valamilyen különleges kommunikáció létezik ezen állatok között – legalábbis a legújabb könyvében olvasható egyik glossza szerint, amely ízelítőt adott a szerző harmadik, Lássuk a medvét! című kötetéből.

Kisgyörgy Zoltán, a Háromszék főmunkatársa és Forrai Tibor keresztrejtvény-készítő a lap pénteki számában, a műsormellékletben megjelenő sorozat születéséről beszélt. A rejtvények témájának felkutatásakor Zoli bácsi időt és fáradságot nem kímélve, esetenként a személyes kapcsolatait felhasználva írt székely nagyjaink életművéről, tette mindezt azért, hogy a széles közönséggel megismertesse.

A hozzászólások során a fontosabb olvasói javaslatok közül fő helyen szerepelt a történelmünk jobb megismerését szolgáló írások és a „másképp” gondolkodó, „velünk tartó” román írók, történészek, publicisták munkáinak közlése. Az estet sorsolás zárta, a nyertesek listája lapunk 12. oldalán.