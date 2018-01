A megtisztult ország

Az óriási kereslet miatt sokszor kell közbelépnie a rendőrségnek, megrendszabályozandó a szentelmény iránt érdeklődők sorba állítását, s hogy megakadályozza a sokszor tapasztalt rendetlenkedést, lökdösődést vagy más, a szenteltvízbeszerzést célzó erőszakos cselekményt. Idén ráadásul még arra is számíthattak az illetékesek, hogy mivel a háziorvosok egy része nem írta alá a szerződést a biztosítóházzal, és ezért nem írhattak fel ingyenes vagy kedvezményes árú gyógyszereket, a betegek kénytelenek lesznek orvosság helyett is szenteltvizet inni, ugyanis annak bámulatos hatásai vannak. Állítólag amellett, hogy megtisztítja a bűnöst bűneitől, meggyógyítja a lelki és testi nyavalyákat, áldást hoz a fogyasztóira. Csak Konstancán 150 ezer palack szentelt nedűt tároltak. Ennek előállítása a „szenteltvíz-laboratóriumban” történik, a Tomis püspökség étkezdéjében. De mutatta a tévé az áhított ital készítési módját máshol is, ahol a szent emberek fél kézzel megszentelték a kádakban levő vizet, sőt, volt olyan is, aki felmászott egy vízszállító ciszterna tetejére a szentelési ceremóniát elvégezni. A konstancai teológusok szerint a megáldott víz hosszú ideig nem romlik meg, friss, tiszta és jóízű marad. Éhgyomorra kell inni január 14-ig, de a nagyböjtben vagy sátoros ünnepekkor is lehet, ha az illető meggyónt, és a lelkész áldását adja rá. A palackok rendesen fel vannak címkézve, de azokon a tartalom megnevezésén kívül csak azt írja: Az Úr megkeresztelése, 2018. január 6. – s hitelesíti a püspökség pecsétje. Semmi szavatossági idő, semmi használati utasítás! Milyen szerencséjük van a konstancaiaknak, hogy nincs ott a Kovászna megyei főfogyasztóvédő, mert ő rögtön letiltaná a szenteltvíz osztogatását, ahogy az ingyen kürtőskalácsot is betiltotta, amikor a szentgyörgyi futballszurkolók azzal akartak kedveskedni Brassóban a bukarestieknek. De tarthatnának fogyasztóvédőnktől a Prahova megyeiek is, ahol a dugaszolt szenteltvíz betiltásához hasonlóan, ugyanolyan meggondolásból rég be kellett volna tiltani a szenteltvízfogyasztást, mert már 18 éve szentelik és fogyasztják nyakló és használati utasítás nélkül. Itt egy pópa ellátogat a több tízezer embert ellátó vízművekhez a szakrális akció lebonyolítása végett, ahol jelen vannak a vízművek új alkalmazottai, de meghívják a régieket is, hadd lássák, mit valósítottak meg az utóbbi időben. A vízvállalat vezetője szerint az aktus segít megoldani a jövőben felmerülő gondokat is. Az áldásos szentelés után a lakosság olcsón, ivóvízáron nyakalhatja a vezetékből folyó szenteltvizet két megyében és olyan nagyvárosban is, mint Ploiești.

A kezelt víznek szintén nyolc napig érvényben a gyógyhatása, akár a konstancainak, és előnye, hogy azokon a településeken, amelyeket ez a vízház lát el, a csapok január 14-ig ontják a szenteltvizet. Így, ha nem is tejben-vajban, legalább szenteltvízben lubickolhatnak a prahovaiak. Akadtak, akik felháborodtak, mert még a budit is azzal öblítik le, pedig valójában spórolni kellene vele. Mivel mindenki azt issza, jelentősen visszaszorulhat a sör és egyéb szeszes italok, valamint a gyógyszerek fogyasztása, ami felettébb hasznos.

A módszert tovább lehetne fejleszteni. Amikor egy nagyobb, esőket hozó időjárási front helyezkedik el felettünk, a nemrég vásárolt F–16-os harci gépekkel és a régebbi, még le nem zuhant MiG-ekkel felküldhetnének Románia légterébe két tucat ortodox pópát, akik a felhők közé és fölé szállva, percek alatt keresztül-kasul száguldoznának Románia légterében, megszentelnék az esővel terhes fellegeket, és így azokból egész Romániára szenteltvíz hullna. Mindenki egyenletesen, ingyen és bérmentve részesülne az égi, jobban mondva a mennyei áldásból. A bűnösök és bűnözők megtisztulnának és jó útra térnének. A betegek meggyógyulnának, és végre megoldódna az egészségügy alulfinanszírozásának gondja, valamint az orvoshiány is.

Úgy tetszik, rajtunk már csak egy ilyen mindent elmosó szentelt zuhé segítene, amelytől kiöntenének a folyók, és elmosnák a zavarosban halászókat, a politika mocskos vizein evezőket kormányostul, mindenestül.