Óriáspályázat a szegénység ellen (Sepsiszentgyörgy)

Hat évre szóló stratégiai pályázatot nyert meg Sepsiszentgyörgy a mélyszegénységben és a társadalom peremén élők helyzetének javítására – jelentette be tegnap Antal Árpád polgármester és Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Egy atipikus pályázatról van szó, amely 49 benyújtott iratcsomóból a hetedik lett a 2017. december végi elbíráláson, ám azt még nem tudni, pontosan mekkora összeget kap a város a megcélzott 7 millió euróból – csak azt, hogy minden pénzt az Őrkő, a Csíki negyed és a szépmezői lakótelep közösségeire fordítanak. Antal Árpád szerint arra, hogy a tavaly decemberben lebontott őrkői fal után a láthatatlan falak eltüntetését is megkezdjék, hogy öt év múlva senki ne ismerjen rá a mai szegénynegyedekre.

Uniós támogatásról van szó, amelyet konkrét célokra fordíthatnak. Ezekre mind külön pályázatokat írnak ki, az egészet pedig a Sepsi Akciócsoport irányítja. A négy civil szervezet – Caritas, Máltai Szeretetszolgálat, Esély Egyesület és Amenkha Egyesület –, a helyi önkormányzat és egy cég által létrehozott akciócsoporthoz utólag két magánszemély – a Csíki negyedi iskola igazgatónője és egy szépmezői lakos – is csatlakozott, ügyvivőjük Veress-Nagy Tímea, aki a 2023-as év végéig tartó munka során a kapcsolódó országos programokra is odafigyel. A felmérések szerint 3256 olyan személy él a megyeszékhely közigazgatási területén, aki rászorul a már kigondolt sokrétű támogatásra, ebből az óriáspályázat végére mintegy 600-nak – nagyjából 120 családnak – az életszínvonalát szeretnék megemelni. Azokét, akik dolgozni akarnak.

Mindenre ugyanis nem futja. Például az Őrkőn 2,7 kilométernyi utca van, amelyet elfogadható állapotba kellene hozni, ebből azonban csak 0,8 kilométert lehetett a pályázatba belefoglalni. Ez arra elég, hogy a negyed zsákjellegét megváltoztassák, és át lehessen járni rajta Sugásfürdő felé, de a város szeretné a többi utcát is feljavítani. Már készülnek hozzá az övezeti városrendezési tervek, de ez csak az egyik része a tennivalóknak. Mert sok van belőlük: 50 szociális lakást építenek, bővítik az őrkői közösségi házat, és új közösségi központot hoznak létre a Csíki negyedben (a mamuttömbház földszintjén), önkormányzati tulajdonú épületeket újítanak fel Szépmezőn, párhuzamosan pedig szociális, oktatási, egészségügyi és munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtanak; az elöljárók közlése szerint egymillió euró áll rendelkezésre csak a különféle képzésekre. A terveket marosvásárhelyi szakemberek segítségével dolgozták ki, életképességük és fenntarthatóságuk pályázati feltétel volt. Sikerük az ilyen programoknak ott volt, ahol a tágabb közösség is az ügy mellé állt, ám Sepsiszentgyörgy polgármestere nem csupán az elszigetelt közösségek bezártságérzetén szeretne enyhíteni, hanem azt is szeretné elérni, hogy a szegénységben élők számára a tanulás és a munka legyen természetes, nem a segélyre való ácsingózás, a városlakók nagyobbik részében pedig ne veszélyforrásként, hanem partnerként, lehetőségként jelenjen meg a fiatal és életerős őrkői közösség, hiszen számos cég már most munkaerőhiánnyal küzd.