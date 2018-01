Sorozatban nyernek a tanügyiek

Az oktatásban dolgozók érdekvédelmi szervezete évek óta pereskedik tagjai pénzügyi jogosultságainak érvényesítéséért, és képviselői mindannyiszor elmondják, aki személyesen nem kéri jussát, nem is kapja meg. Nagy Gábor, a szabad szakszervezet háromszéki elnöke minden kérést nyilvántart, a tárgyalások menetét is követi, de amikor arról kérdezzük, hány pedagógusnak tartozik az állam, azt mondja, minden törvényesen jogosultnak adósa az állam, de csak azt tudják képviselni, aki kéri. Városon egyszerű a képlet, mert ott gyakran testnevelő tanárok tartják meg az elemi osztályokban a tornaórát, de falun ritka az ilyen eset, ott a tanítónak ki kell fizetni ezt a pluszmunkát, ezt a törvény is szavatolja – mondja a szakszervezeti vezető.

Az V–VIII. osztályos összevont korcsoportok tanárainak járó többletjuttatások kifizetéséért is harcol a szakszervezet, óriási elmaradásokat kellene törlesztenie az államnak, az oktatási miniszter ígérete szerint ezt is folyósítják részletben az idei költségvetésből – tájékoztatott a szakszervezeti vezető. Nagy Gábor azt mondta, közel kétszázan tanítanak Háromszéken V–VIII. osztályos iskolában összevont csoportban, közülük egyesek két osztályt, mások hármat, néhányan négy korcsoportot oktatnak, akik meg kell hogy kapják a fizetéskiegészítések három évre való vissza­menőleges elmaradásait is. Erre miniszteri ígéret van, a szakszervezet ebben egyezett meg a szaktárcával – mondotta Nagy Gábor.

Egy új rendszer bevezetése miatt – ezután nem a megyei tanácson és a polgármesteri hivatalokon keresztül utalják át az oktatásban dolgozók fizetését, hanem a tanfelügyelőség közbeiktatásával jut el az iskolákba – az eddigi 9-e helyett csak 14-én kapják meg havibérüket a tanügyi alkalmazottak. Kérdésünkre, hogy a pedagógusok megszokott havi fizetési napjának módosítása miként befolyásolja az alkalmazottak pénzügyviteli szokásait, pénzügyi elkötelezettségeit, származik-e hátrány a hónap eleji bérelszámolásnak a hónap közepére történő költöztetéséből, Nagy Gábor elmondta, a banki kölcsönök esetében ez nem tényező, mert ott a szerződésben a bérelszámolás időpontja szerepel a havi törlesztésnél, és ha az változik, a részletbefizetés időpontja is változik, tehát az ügyfél nem látja hátrányát az időpont módosulásának.