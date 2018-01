Nem figyelünk eléggé a környezetre

Félezernél több ellenőrzést hajtott végre a múlt évben a megyei környezetvédelmi őrség, amely az esetek zömében azt vizsgálta, betartják-e a vonatkozó előírásokat a fakitermelésben tevékenykedő háromszéki társaságok. Továbbá követték a faanyag útját, s ellenőrizték azokat a hulladéklerakókat is, amelyek felszámolását már korábban elren­delték.

Az intézmény szakemberei több mint 200 alkalommal tervezett és bejelentett ellenőrzést tartottak, közel hetven esetben más intézményekkel együttműködve jártak el, hivatalból pedig hatszor szálltak ki ellenőrzésre – ismertette lapunkkal Lucian-Florin Cândea főfelügyelő. Az intézmény 2017-es évi tevékenységi összesítőjéből kiderül, továbbra is gond a faanyag nem megfelelő tárolása – gyakran a vízfolyások közelében halmozzák fel – és szállítása. A hulladékkezelés sem mindig szabályos – előfordul, hogy égetik vagy szétszórják –, és a szelektív gyűjtés terén is tapasztaltak hiányosságokat az ellenőrök. Az előző évben szervezett hatósági akciók nyomán a környezetvédelmi őrség háromszéki munkatársai 79 kihágást jegyeztek, 51 esetben pedig bírságoltak is – összesen közel 441 ezer lejre –, emellett 28 alkalommal figyelmeztettek, további négy esetben pedig felfüggesztették a mulasztáson ért társaságok tevékenységét a hiányosságok pótlásáig.