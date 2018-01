Volt rendőrök kerestetnek rendőrnek

Ez alkalommal külső forrásból szeretnék kiegészíteni az állományt. Végzett rendőröket keresnek, akik már dolgoztak a rendszerben, de valamely okból távoztak. Az okokat is megjelölik: ha elvesztette munkaképességét, más tisztségbe nevezték ki, kitették a rendőrség kötelékéből, nem sikerült a véglegesítő vizsgája. A kiírás szerint a jelentkezőknek komoly feltételeket kell teljesíteniük, mind pszichológiai, mind erőnléti teszten át kell menniük, és tudásukat is ellenőrzik. A beiratkozáshoz szükséges iratcsomó vaskos, rengeteg iratot kérnek, többek között a jelölt és felesége rokonságát feltüntető táblázatot is. Érdekes viszont, hogy a munkaképtelenné nyilvánított rendőrök jelentkezhetnek, ám azok, akik önként távoztak, nem. (sz.)