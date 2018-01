A zászlók mellé akasztaná a székelyeket Tudose (Bocsánatkérést vár az RMDSZ)

A kormányfő szerdán késő este telefonon nyilatkozott a témáról a Realitatea hírtelevíziónak, amely egész estés műsort szánt a romániai magyar kérdésnek. A miniszterelnök kijelentette: a magyar pártok felvetését nem szabad figyelmen kívül hagyni, alábecsülni sem kell, de túlságosan nagy jelentőséget sem kell tulajdonítani neki. „Az a véleményem, hogy ez csak az idei évre vonatkozik. Egy zászlókitűzési kísérlet, hogy mi rájuk vessük magunkat, hogy nekik aztán legyen okuk ránk vetni magukat. Így pedig a centenárium éve a mosogatólé szomszédok közötti egymásra loccsantásának az éve legyen” – fogalmazott a miniszterelnök.

Mihai Tudose arra is kitért, hogy az autonómiaterveket összehangoló magyar pártok nem képviselnek jelentős politikai erőt Romániában. „Ezek ott vannak náluk (a magyaroknál) az udvarban. Nem kell semmibe venni őket, de nem is kell nagyon lobbanékonyan viszonyulni a kérdéshez” – jelentette ki a miniszterelnök, akinek a rossz telefonos kapcsolat miatt a stúdióban ülők is csak részben értették a nyilatkozatát. A műsorvezető kérdésére, hogy „akkor az az ön válasza, hogy ez (az autonómia) kizárt?”, Mihai Tudose azt felelte: „nem lehet szó róla”.

A műsor résztvevői rendkívül súlyosnak tartották, hogy a romániai magyar pártok Szili Katalin magyar miniszterelnöki megbízott közvetítésével jutottak azonos álláspontra az autonómia kérdésében, és azt is sérelmezték, hogy a román kormány nem tiltakozott emiatt.

Tegnap este a kormányfő rövid Facebook-nyilatkozatában közölte: románként és kormányfőként elutasít bármilyen párbeszédet Románia valamely részének autonómiája kapcsán, mert ez az alkotmány erre vonatkozó előírásaiba ütközik. „A Székelyföld autonómiájáról szóló viták törvényen kívüliek, nem érdemelnek figyelmet, csupán próbálkozást jelentenek Románia egységének megingatására a centenárium évében” – fogalmazott Mihai Tudose.

RMDSZ: Kérjen bocsánatot a kormányfő

Időközben a dcnews.ro portál közzétette a miniszterelnök teljes nyilatkozatának a leiratát. Ebben azok a részek is szerepelnek, amelyek a szerda esti tévéadásban a rossz telefonkapcsolat miatt alig voltak kivehetőek. E leírás szerint a kormányfő a következőket is mondta: „Ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor – nem tudom, milyen nap alkalmából – zászlót próbáltak kitűzni. Akkor világossá tettem, hogy ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lógni mellette a helyi felelősök is.”

Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke a magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos nyilatkozata visszavonására és bocsánatkérésre kérte tegnap Mihai Tudose miniszterelnököt.

Az egyik közösségi portálon tett román nyelvű bejegyzésében Por­csalmi felelőtlennek és a miniszterelnöki tisztséghez méltatlannak minősítette a román kormányfő szerda esti nyilatkozatát. Úgy vélte, hogy primitív és középkori viszonyokra jellemző nyilatkozatával a miniszterelnök leplezetlenül megfenyegette a székelyföldi magyar közösséget. „A miniszterelnök vagy nem tájékozott, vagy semmit nem értett meg az RMDSZ arra vonatkozó javaslatából, hogy kezdődjön őszinte párbeszéd a románokkal az autonómiáról” – fogalmazott Porcsalmi Bálint. Hozzátette: Mihai Tudose jelezheti, hogy nem ért egyet egy nyilatkozattal vagy egy politikai projekttel, „de nem küldheti akasztófára azokat, akik nem értenek egyet vele”.