Karcsúbb lehet az új kormány

Mihai Tudose szerda este az Antena3 televízió műsorában kifejtette, csökkenteni kívánják a működési költségeket, a 28 minisztériumot pedig sokallta, számukat 20 alá csökkentené. „Az évek során számos, egyazon minisztériumhoz tartozó struktúrát létesítettek. Azt szeretném, hogy ezeket vonjuk össze, mert ezáltal a bürokrácia is csökkenne” – vélekedett a miniszterelnök. Hozzátette, tudatában van annak, hogy kezdeményezése sokakat zavar, de – mint mondta – határozott meggyőződése, hogy szükség van a kormányátszervezésre.

A miniszterelnök kifejtette, karcsúsított, emberközelibb kabinetre van szükség, ugyanakkor cáfolta, hogy a kormányátszervezést kormányátalakítás kellene hogy megelőzze. Mint mondta, Carmen Dan belügyminiszteren kívül, aki hazudott neki, egyetlen tárcavezetővel sincs problémája. „Már hétfőn közölte, hogy hajlandó lemondani. Én meg azt mondtam neki, hogy ha megteszi, valószínűleg el is fogadom. (...) Úgy gondolom, hogy ha megengedik neki, be fogja nyújtani a lemondását” – nyilatkozta a belügyi tárcavezető kapcsán. Tudose ugyanakkor azt állította, Carmen Dan hazudott neki, így nem tud tovább dolgozni vele. Tudose szerint a belügyminiszter arról tájékoztatta őt, hogy a Korrupcióellenes Főigazgatóság vezetője, Cătălin Ioniţă elfogadta a Bogdan Despescu esetleges leváltása nyomán megüresedő rendőrfőkapitányi tisztséget, Ioniţă azonban egy telefonbeszélgetés során határozottan cáfolta ezt.

Mihai Tudose arról is beszélt, hogy több miniszterrel évtizedek óta baráti viszonyt ápol. Köztük említette Marcel Ciolacu miniszterelnök-helyettest, aki – mint mondta – bár tárca nélküli miniszter, többet dolgozik bármelyik tárcavezetőnél, mindennap legalább tizenkét órát tölt a munkahelyén. „Együtt jöttünk, együtt megyünk. Ha neki holnap távoznia kell, megyek vele én is” – mondta Tudose. Dicsérő szavakkal illette Petre Daea mezőgazdasági, Mircea Dobre turisztikai, Lucian Romaşcanu kulturális, Tudorel Toader igazságügyi és Felix Stroe közlekedésügyi minisztert is, akiket hozzáértő és odaadással dolgozó szakembereknek tart.