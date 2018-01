Egy televíziós műsorban a miniszterelnök úgy fogalmazott: „Szerintem bizonyos bűncselekmények esetén a halálbüntetés is kevés – például annak, aki megnyomorít egy gyermeket, annak, aki elveszi valaki életét, és látod, hogy mosolyog. És még valami: az a nagy tragédia, amikor visszaeső bűnözőről van szó, aki egyszer elkövette, elfogták, börtönbe zárták, és három év múlva ismét megtette. Az ilyesmi elfogadhatatlan, elfogadhatatlan! (...) Egyezzünk meg abban, hogy az ilyen tettekért az életfogytiglani börtönbüntetés a legédesebb, ami jöhet.” (Agerpres)

TANÚKÉNT HALLGATTÁK KI Emil Boc kolozsvári polgármestert a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság ügyészei szerdán a nemrég sikkasztással meggyanúsított Mihai Lucan kolozsvári urológus ügyében. A kihallgatás után Boc azt nyilatkozta: a szakmai és intézményi tiszteleten kívül nem volt semmiféle kapcsolata Lucannal, és válaszolt az ügyészek minden kérdésére azzal kapcsolatban, hogy milyen viszony volt a kolozsvári városháza és az urológus által irányított Lukmed magánklinika között. A városvezetés támogat minden befektetőt a törvényes kereteken belül – mondta Boc azzal kapcsolatban, hogy a Lucan-ügyet kirobbantó Emanuel Ungureanu, a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselője azzal vádolta: személyes előnyökért cserébe a városháza kiemelt bánásmódban részesítette a klinikát. Boc elismerte, valóban vesekővel kezelték 2005-ben egy állami kórházban, 2015-ben pedig ismét, ezúttal a Lukmed klinikán, de ez utóbbi után számlát kapott 1500 lej értékben. (Főtér)

TÖRVÉNYSÉRTŐ SZABÁLYOZÁS? Nem ért egyet a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) a módosult iskolai keretszabályzat azon pontjával, amely előírja, hogy órák idején a diákok mobiltelefonjait egy erre kijelölt helyen kell tárolni. A MAKOSZ szerint az oktatási minisztériumnak nem áll hatáskörében korlátozni egy olyan alapvető emberi jogot, mint a tulajdonjog, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy potenciális szabálysértőként van elkönyvelve minden Romániá­ban tanuló diák. Álláspontjuk szerint mind a román, mind a magyar diákok körében elégedetlenséget vált ki, hogy a tervezetet nem bocsátották közvitára a tárca honlapján. Mindezek ellenére az Országos Diákszövetség javaslatai alapján születtek olyan módosítások is, amelyeket pozitívan fogadott a MAKOSZ, például a szolgálatosság és az egyenruha megszüntetése, illetve az, hogy a tanárok nem alkalmazhatják szankcionálási célokra az osztályzatot. (Trans­index.ro)

ÚJ ÚTVONAL. Tegnaptól megváltozott a Brassó és Budapest között közlekedő Hargita Intercity vonat útvonala és menetrendje. A változás a Brassóból Budapestre reggel induló, illetve a Budapestről Brassóba tartó, Székelyföldre este érkező szerelvényeket érinti. A módosítás következtében a Hargita vonat Marosvásárhelyt is útba ejti annak érdekében, hogy a marosvásárhelyiek is közvetlen vonatjárattal utazhassanak a magyar fővárosba és vissza. A szerelvény mától a Déda–Marosvásárhely–Székelykocsárd–Aranyosgyéres–Kolozsvár szakaszon halad, és visszafelé is ugyanott jön. Az útvonal módosítása miatt a menetrendben is változások történtek, a változásokról a vasútállomásokon lehet érdeklődni, de a menetrend interneten is elérhető. (Marosvásárhelyi Rádió)