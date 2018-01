Sportolóink a hétvégén

Asztalitenisz. Csütörtökön rajtolt és ma késő délután ér véget Buzăuban az ifjúsági I–II. korosztályú sportolók számára megrendezett pingpong Román Kupa, amelyen a megyeszékhelyi Sepsi ISK (Bokor Zoltán, Balázs Gergő, Nagy Magor István) és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK (Medvés Antal, Ionuţ Chelmuş, Popov Szabolcs, Canea-Kocsis András, Papp Rebeka, Oláh Kriszta, Mike Boróka) színeiben összesen tíz, míg más csapatnak küzdve további két (Farkas Yvett, Márton Ádám) háromszéki fiatal és tehetséges asztaliteniszező vesz részt. Több pingpongozónk már búcsút intett a viadalnak, ám vannak olyanok, akik ma is asztalhoz állnak. Szurkoljunk nekik, részletekkel pedig a Hétfői Sportban jelentkezünk.

Autósport. A tavalyi sikeres esemény folytatásaként hétvégén tartják a második Historic Winter Rallyt, amit Kovásznán és Kommandón, illetve a két település környékén bonyolítanak le. A viadalra összesen 48 egység nevezett, a megmérettetés össz­távja 323,60 km, amiből a 12 próba – ebből kettőt éjszaka kell teljesíteni –166,60 km. Hó hiányában a papolci, illetve a Kommandó felé vezető versenyszakasz elmarad, viszont az érdeklődők a Kommandó és Zabrató közötti erdei úton biztosan végigkövethetik a versenyt.

Kosárlabda. Idei első hazai mérkőzésére készül a megyeszékhelyi Sepsi-SIC, amely ma 18.30-tól a Gyulafehérvár együttesét látja vendégül a női kosárlabda Nemzeti Liga 14. fordulójában. A találkozónak ezúttal is a Sepsi Aréna ad otthont, a rangadónak számító összecsapáson Alexandra Stan, Valentin Negrea, Alexandru Nicolae fújja a sípot. Bajnoki címvédő alakulatunk hibátlanul és az első (22 pont), míg a vendégek 6/6-os győzelmi mutatóval a negyedik helyről (18 pont) várják az esti mérkőzést. A két csapat legutóbb az alapszakasz odavágójában találkozott egymással, az idegenbeli meccset 76–62 arányban a zöld-fehérek nyerték meg. Az együttesek ez idáig 21 alkalommal mérkőztek meg, s az egymás elleni párharcot a SIC vezeti 12–9-re. A pontvadászat előző körében Zoran Mikes tanítványai 80–64-re diadalmaskodtak az Alexandria vendégeként, míg a Fehér megyeiek hazai környezetben 70–66-ra kaptak ki a Brassói Olimpiától. A 14. forduló további mérkőzései: Szatmárnémeti VSK–Aradi ICIM, Kolozsvári U–Alexandria, Brassói Olimpia–Marosvásárhelyi Sirius, Temesvár szabadnapos. A Sepsi-SIC szurkolói a városi autóbuszokkal is kijuthatnak a mérkőzés helyszínére, ma a 17.30 és a 17.50 órai járat az új negyedi végállomásról indulva, az Állomás negyed érintésével érkezik a sportlétesítményhez. A mérkőzés után is igénybe lehet venni a buszokat. (t)