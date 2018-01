A román kultúra napja

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZIMPLA rendhagyó környezetben szervezett rendezvénysorozattal épít hidat kultúrák között, és hozza közelebb közönségéhez a román kortárs művészet különböző vetületeit. Január 13–15. között a következő rendezvényekre várnak minden érdeklődőt: MA 18 órától kettős könyvbemutató: Caius Dobrescu Moarte în ținutul secuilor és Praf în ochi című rendhagyó detektívregényei; beszélgetőtárs: Adrian Lăcătuș, társszervező a Bod Péter Megyei Könyvtár; 20 órától Ramon Grossos: Action Painting; VASÁRNAP 17 órától Ecou Egyesület: Debate Demo; HÉTFŐN 17.30-tól Eugen Ionescu: Cântăreața cheală – előadják a Székely Mikó Kollégium XI. A osztályának tanulói: Dull Brigitta Noémi és Szabó Áron, felkészítő tanár: Szép Helga; január 15-én, hétfőn 19 órától Dincolo de mine – a Plugor Sándor Művészeti Líceum IX. osztályos tanulóinak vers- és euritmiavizsgája – diákok: Viviana Covalciuc, Ana-Maria Popa, Andra Ropotă, Carla Gancz, Andrei Mihai, Adrian Ionuț Manole, irányító tanár: Camelia Paraschiv.

AZ ÁRKOSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS A KOVÁSZNA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT a Művelődési Minisztérium és Kovászna Megye Tanácsának támogatásával ünnepi rendezvényeket szervez: január 15-én, hétfőn 19 órától kamarazene-koncert: Nicolae Dumitru zongoraművész előadóestje Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatt. Műsoron: George Enescu-, Ciprian Porumbescu-, Carol Mikuli-, Liszt Ferenc-, Frederic Chopin- és Sergey Rachmaninov-művek. Koncert közben az előadó a zeneszerzőkről és a zeneművekről ismertetőt is tart. A koncert után bemutatják az Árkosi Kulturális Központ képzőművészeti gyűjteményét. A belépés ingyenes.

Mozi

Bicsi Gyula sepsiszentgyörgyi festő, grafikus és a brassói születésű, Sepsiszentgyörgyön élő Urkon Elemér festő munkáiból nyílik kiállítás január 16-án, hétfőn 18 órától a sepsiszentgyörgyi Tein teázóban. A kiállítást megnyitja Szőcs Imre könyvtáros.

Tánc

CSILLAGÖSVÉNY NÉPE. A Háromszék Táncegyüttes és az M Stúdió közös produkcióját, A csillagösvény népe című előadást január 15-én, hétfőn 19 órától lehet megtekinteni Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus: Orza Călin. Jegyek elővételben a kulturális szervezőirodában kaphatók (telefon: 0267 312 104). A január 16-ra tervezett előadás technikai okok miatt elmarad.

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 11.30-tól magyar és 13.45-től román szinkronnal Legeslegjobb cimborák – Állati a buli (családi animációs film); 11.30-tól Ferdinánd (animációs vígjáték) román szinkronnal; 13-tól Jumanji – Vár a dzsungel (vígjáték) román felirattal; 15.15-től magyar és 20-tól román felirattal Kicsinyítés (vígjáték); 15.30-től Elit játszma (krimi) román felirattal; 17.45-től The Commuter – Nincs kiszállás (thriller) román felirattal; 18-tól The Disaster Artist (dráma) román felirattal; 20.15-től A legnagyobb showman (életrajzi dráma) román felirattal. VASÁRNAP: 11.30-tól magyar és 13.45-től román szinkronnal Legeslegjobb cimborák – Állati a buli; 11.30-tól Ferdinánd; 13-tól A legnagyobb showman; 15.15-től magyar és 20-tól román felirattal Kicsinyítés; 15.30-tól The Disaster Artist (dráma) román felirattal; 17.45-től The Commuter – Nincs kiszállás; 18-tól Bullet Head (krimi) román felirattal; 19.45-től Jumanji – Vár a dzsungel (vígjáték).

Hitvilág

VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi Szent József-egyházközség hittantermében ma 21 órától kezdődik a virrasztás, amely éjfélkor szentmisével fejeződik be.

CSERKÉSZ FOGADALOMTÉTEL. Vasárnap 11 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban az istentiszteletet követően tartja ünnepélyes fogadalomtételét a 115-ös számú Bölöni Farkas Sándor cserkészcsapat.

Esti beszélgetések

Péter Gábor professzor január 15-én, hétfőn 18 órától folytatja az esti beszélgetéseket a sepsiszentgyörgyi unitárius gyülekezet tanácstermében. Kezdő téma: 95 vs. 5 – tudattalan és tudatos világunk kapcsolataink tükrében. A belépés díjtalan.

Röviden

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi Parnasszus Irodalmi Kör tematikus műhelymunkával kezdi az évet ma 17 órától az unitárius egyház tanácstermében. Téma: a télről szóló írások, zeneszámok, festmények, grafikák.

ESKÜVŐI KIÁLLÍTÁS. Ma 10–20 óráig negyedik alkalommal zajlik esküvői kiállítás Kézdivásárhelyen a sportcsarnokban. A kínálat szerteágazó és minden igényt kielégítő, a rendezők nemcsak a házasulandókra, hanem egyéb családi eseményekre készülőkre is gondolnak.

HIBAIGAZÍTÁS. A halhatatlan emlékű Szász Tibor címmel megjelent írásba hiba csúszott: Sepsiszentgyörgy egykori neves pedagógusa 1923-ban született (nem pedig 1929-ben). Az elírásért olvasóink szíves elnézését kérjük.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön 8–12-ig és 16–20 óráig ma a Grigore Bălan tábornok úti 23-as Farmacom (0267 317 318), csütörtökig naponta 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 129-es Dona (telefon: 0372 407 129, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Dr. Ferenczi Á. Orsolya szombaton és vasárnap 10–12 óráig Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1-es tömbház, I bejárat, 1. ajtó alatti fogászati rendelőben fogadja a sürgősségi eseteket. Telefon: 0740 050 747.