Román és magyar filmek hete Sepsiszentgyörgyön

Január 15-e a román kultúra napja, ezért a január 12–18. időszakban a román filmgyártás alkotásaira kerül a hangsúly, január 19–25. között pedig a magyar filmek hete következik annak kapcsán, hogy január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. A filmnapok ideje alatt a szokásos nyitvatartástól eltérően a mozi hétfőn is várja a filmkedvelő közönséget.

A román filmek hetén a korábban vetített alkotások közül ismét műsoron lesz az Octav című film Sergiu Ioan Celebidachi rendezésében, ezt január 15-én, hétfőn 16.30-tól lehet megnézni. A hétfői műsor 17.30-tól a Pororoca című, Constantin Popescu rendezte dráma bemutatójával folytatódik, majd 18.45-től a Kupak című filmet vetítik. A hétfői vetítések más újdonságot is hoznak, 20.30-tól tűzték műsorra a Hawaii című filmet, Jesús del Cerro 2017-es rendezését. A napot Cristi Iftime 20.45-től kezdődő filmjével, a korábban már vetített Mariţával zárják. A román filmek hete keretében a továbbiakban kedden, január 16-án 20 órától Daniel Sandu Egy lépés az angyalok nyomában című drámája lesz műsoron, szerdán, január 17-én 20.30-tól a Hawaii újravetítése várja a közönséget, majd csütörtökön 20 órától ismét látható lesz a Pororoca című filmdráma.

A magyar filmek hetén újra műsorra kerülnek a telt házas mozik: a Kincsem című alkotást január 20-án, szombaton 18.30-tól és január 22-én, hétfőn 18.15-től lehet megnézni, Till Attila Tiszta szívvel című filmjét január 20-án, szombaton 20.30-tól és január 22-én, hétfőn 20.15-től vetítik. Enyedi Ildikó rendezése, a Testről és lélekről is újra látható lesz január 21-én, vasárnap 20 órától, majd január 22-én, hétfőn 18 órától. Az 1945 című filmdráma január 21-én, vasárnap 18 órától és január 30-án, kedden kerül vetítésre. A Brazilok című vígjátékot január 22-én, hétfőn 20.30-tól és január 23-án 18.15-től lehet megnézni.