Kreatív gyermekek számára is otthonos a Magma

Sikeres évet zárva bízunk benne, hogy hasonlóan sikeres esztendőt kezdhetünk el, követve az eddigi, a kevesebb több elvét – magyarázta Kispál Attila. Azt már régebb felismerték ugyanis, hogy fontosabb pár színvonalas kiállítást szervezni, azokat két-három hónapig nyitva tartani, mint havonta egy-egy új tárlattal előállni. Mi több, az igazi az lenne, ha évente egy, legtöbb két nagyon fajsúlyos kiállítást mutatnának be, mert ezek rendszerint igen alapos szervezőmunkát kívánnak. A tavalyi év legsikerültebb rendezvényének Barabási Albert László csíkszeredai származású világhírű hálózatkutató sepsiszentgyörgyi előadását, illetve az ahhoz kapcsolódó kiállítást tartják, a színházteremben négyszáznál többen hallgatták a művészeti témájú értekezést. Ez volt az első alkalom, hogy Barabási háromszéki származású édesanyja élőben követhette fiát, az előadás a Magma honlapján megtekinthető. Barabási Albert László úgy értékelte, hogy a Magma művészeti értelemben dobbantónak számít, egy „csomópont”, jegyezték meg.

Az idei év legfontosabbjának a romániai származású, 87 esztendős Daniel Spoerri (Galacon született 1930-ban) svájci művész Eat Art című kiállítása ígérkezik, azt, illetve a hozzá kapcsolódó rendezvényeket nyá­ron szervezik. Az „eat art” egy önálló, Spoerri által teremtett műfaj, étkezés a művészetben témakörrel, pontos magyar megfelelője nincs, étkezésművészetként is emlegetik. Jelenlegi, In Situ 2 című tárlatukat február 9-ig meghosszabbítják, majd a Pólusok között című csoportos kiállítás következik – az alkotók azt vizsgálják, melyek azok a sarokpontok, amelyek közt egyensúlyozunk, élünk. A Szent György Napokhoz Szirmay Zsanett kiállítása kötődik, ő a magyar varrottasok mintáját ülteti át zenébe. A Reflex nemzetközi színházi fesztiválhoz szintén egy csoportos kiállítás kapcsolódik majd, míg az őszi PulzArt művészeti fesztivál idején harmincöt év alatti fiatal alkotók mutatkozhatnak be, pályázniuk kell, hogy részt vehessenek a Munkacím nevű tárlaton. Az októberi grafikai biennálén a korábbi nyertes, a lengyelországi Kamil Kocurek munkái lesznek majd láthatóak.

De a Magma működtetői más kísérő rendezvényeket is szerveznek (tavaly mintegy húsz hasonlót hívtak életre), január 17-én a művészet 1 000 055-ik születésnapja alkalmából tárlatvezetés lesz (idén egyébként a tárlatvezetést intenzívebbé kívánják tenni, művészeket, színészeket is próbálnak bevonni), majd január 22-e, a magyar kultúra napja alkalmából beszélgetést terveznek Bartha József marosvásárhelyi képzőművész jelenleg is látható, Exodus című munkája kapcsán.

Szeretnék, ha a Magmában kiállító művészek mindenikének tiszteletdíjat is fizethetnének (ez nyugatabbra természetes), itt eddig csak részben sikerült. Továbbá nagyon fontos lenne felújítani, műhelyfoglalkozások számára alkalmassá tenni egyik alagsori termüket, mert egyre több gyermek és diák kapcsolódik be a Magma egyedi, a kortárs művészetet a fiatalokkal megismertető tevékenységébe. Ezt filozófiatanárként Fám Erika vezeti, s tavaly a megyeszékhelyiek mellett sikerült kézdivásárhelyi, mi több, uzoni és oltszemi fiatalokat is bevonni ebbe a programba, utóbbiak fogyatékkal élőkként vettek részt a műhelymunkán. Fontos velük is foglalkozni, nagyon jó volt velük dolgozni, mindenki szerette – magyarázta Fám Erika, kiegészítve azzal, hogy az őrkői Néri Szent Fülöp Általános Iskola roma származású diákjai is örömmel vettek részt hasonló rendezvényen. Hetven pedagógussal tartanak kapcsolatot, tavaly külön megköszönték nekik, hogy elhozták diákjaikat. Szeretnének távolabbi településeken élőket is elhívni Sepsiszentgyörgyre (például kommandóiakat, de ez pályázati lehetőségektől függ), óvodásokat, iskolásokat egyaránt fogadnak, s bár nyitottak román ajkúak irányába is, ők egyelőre nem jelentkeztek. Februárban újdonságként egy hétig tartó műhelymunkás, játékos tábort is szerveznek tizenöt 8–13 éves gyermek számára, naponta 9–17 óra között, étkezést is biztosítanak, ám ezért fizetni kell majd a résztvevőknek.

Tavaly mintegy két és félezer gyermek, diák vett részt a Magma ingyenes műhelymunkáin, többségük élvezte, hiszen művészeti ismeretekkel az iskolában kevésbé találkoznak. A kiállítótér új hely számukra, kreativitásra ösztönzik játékosan, s a kicsiknek az is élmény, hogy engedélyezik a telefon használatát, mi több, ösztönzik arra, hogy okos készülékeikkel dolgozzanak, készítsenek fényképet, animációt. „Ami tilos az iskolában, az szabad a Magmában” – teszi hozzá Fám Erika, hozzátéve, tanárként nagy élmény számára, amikor a gyerekek megköszönik a velük való foglalkozást, s jelzik, jól érezték magukat, egyesek még azt is mondták, elhozzák majd a szüleiket is.