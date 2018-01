Könyv két elővel

És három szerzővel, hiszen az Ambrus Attila és Sarány István által jegyzett kötetet Léphaft Pál nem csak illusztrálta, hanem azt az elmés megoldást is kitalálta hozzá, hogy a könyv egyik borítóján Szóbeszéd címmel az egyik, másikon Szertelen szószedet címmel a másik szerző neve álljon.

A két főszerkesztő – Ambrus Attila a Brassói Lapok, Sarány István a Hargita Népe vezetője – publicisztikájából válogatott könyvet tegnap mutatták be Sepsiszentgyörgyön, a szerzőket Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója kérdezte újságírói hitvallásról, olvasói visszajelzésekről, a műfaj szabta keretek kitöltésének hogyanjáról. Ha azt szeretnéd, hogy minél többen elküldjenek melegebb éghajlatra, írjál publicisztikát – mondta Ambrus Attila, Sarány István meg kifejtette, a műfaj, akárcsak az úgynevezett átmeneti műfajok, a riport, a nagyinterjú, kihalóban, bizonyság erre, hogy a multinacionális cégek kezébe került hazai lapokból kilúgozták ezeket – holott a mérések azt mutatják, éppen ezek a legolvasottabb újságtartalmak, tehát igenis, tovább kell kardoskodni megmaradásukért. Az olvasói visszajelzések kapcsán felmerült a kommentelés is, ezt mindkét főszerkesztő tájainkon uralgó gyerekbetegségnek tartja, remélik, eljön az az idő, amikor a hozzászólók valóban a cikk tartalmáról vitatkoznak, hiszen a publicisztika akkor válik azzá, amikor olvasója tovább is gondolja tartalmát. A mi feladatunk, hogy elgondolkodtassuk az olvasót, és minél közelebb áll a valósághoz, amit mi gondolunk, annál többen gondolják tovább – fogalmazta meg Ambrus Attila.