Sosem lesz vége?

A kormányfő némiképp ködösen fogalmaz a célszemélyeket illetően, ám az akasztás lehetősége egyértelmű. Tudose a székelyföldi autonómiatörekvések kapcsán szólalt meg, pontosabban a három magyar párt által aláírt politikai jellegű, a román közösséggel párbeszédet is szorgalmazó autonómianyilatkozathoz fűzött keresetlen megjegyzést. És maradandót nyilatkozott: „ha a zászló lobogni fog, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is”.

Tudose bárdolatlan, egy egész közösséget sértő, mi több, veszélyeztető szavai joggal háborítják fel a magyar politikusokat, és nyilvánvalóan nem csupán őket, hanem bárkit, aki középkorinak, inkvizíciós hangvételűnek érzi ostoba megnyilvánulását. Kelemen Hunor szerint az EU-ban nem maradhat tisztségben az a miniszterelnök, aki olyan kijelentést tesz, mint Tudose, s azt is sérelmezte, hogy a román politikai pártok nem határolódtak el, ez pedig azt is jelentheti, egyetértenek vele. Tőkés László keményebben fogalmazott, a kormányfőnek távoznia kell tisztségéből „brutális hungarofób megnyilatkozása” miatt, amelyet a Néppárt a „náci ideológiákkal rokon” kijelentésnek tart. Szinte egységesen tiltakoztak a budapesti politikusok is, támadónak, megbocsáthatatlannak tartva a kormányfő nyilatkozatát, s bekérették a külügyminisztériumba a román nagykövetet.

Eközben a romániai közéleti szcénából kevesen tiltakoznak, sok a csendes cinkostárs. Akár kuncoghatnak is magukban, jól megmondta a rebellis magyaroknak az egykori derék röplabdázó. Pedig látniuk kellene: hallgatván, lapulván a tűzzel játszanak, hiszen Tudose hangneme magyarok, románok számára egyaránt elfogadhatatlan, egyetlen romániai állampolgár sem tapsolhat egy akasztással fenyegetőző kormányfőnek. Szemlélete azért is veszélyes, mert ma a zászlólengetőket fenyegetjük meg, holnap a pártból távozókat, holnapután pedig mindazokat, akik tüntetni vonulnak a kormány elé.

Mit szólnak a szociáldemokraták? Semmit. Azok, akik nem szeretik Tudosét, nem szavainak tartalma miatt bánkódnak, ők csak érdekeiket, céljaikat látják. Furcsamód a pártelnöknek, Dragneának még akár jól is jönne ez a botrány, hiszen szívesen szabadulna miniszterelnökétől, ám az, hogy a centenárium évében magyarokat sértő nyilatkozata miatt határolódjon el tőle, elképzelhetetlen, ezt sem lojális párttársai, sem szavazói nem tudnák lenyelni. És mi változna, ha Tudose lemondana? Közel három évtizednyi, olykor lappangó, máskor nyílt nacionalizmus vezetett e miniszterelnöki akasztósdihoz. Funar, Vadim és társai időben és jól alapoztak, majd a tanítványok folytatták, folytatják. Sosem lesz vége?