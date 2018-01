Havonta két rendezvény (Magyarország Kulturális Központja)

Tervezett programjait – egy kivételével, a Hamvas Béla-kiállítás objektív okok miatt nem jutott el Háromszékre – mind sikerült megvalósítania, kiépítette a kapcsolatot a művelődési intézményekkel, aktívan bekapcsolódott a kulturális élet szervezésébe, a fiókintézet saját programjai mellett sokféle helyi kezdeményezésű rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget. Az általa vezetett intézmény tevékenysége – akárcsak a korábbi irodavezetők idejében – erdélyi lefödöttségű, jelenléte azonban Háromszéken hangsúlyosabbá vált, hiszen az elmúlt év során Kézdivásárhely, Barót, Kovászna is különböző programok helyszínéül szolgált.

Az idei esztendőre átlagban havonta két rendezvény szervezését tervezi a kulturális központ, a kiemelt rendezvényekről Szebeni Zsuzsát kérdeztük. A magyar kultúra napjára nagyszabású kiállítással készül az intézmény, a Berde Mária írónő és testvére, Berde Amália festőművész pályaképét bemutató tárlatnak a Székely Nemzeti Múzeum ad otthont egyik utolsó rendezvényeként felújítása előtt. A magyar–finn kapcsolatokra reflektál a februárban sorra kerülő, színházi tematikájú könyvbemutató, a kortárs drámákból a Tamási Áron Színház színészei nyújtanak ízelítőt. Nemzeti ünnepünkre ezúttal különlegességgel készül a fiókintézet, a kettős rendezvény a huszárságra fókuszál: Schenk-figurákkal (Schenk Ká­roly magyarországi fröccs­öntőmester az 1970-es, 80-as években a német Playmobil figurák mintájára készített saját játékokat, legnépszerűbbek közöttük a korhű huszárok) Gábor Áron-tematikájú (az első ágyúk kipróbálása, az uzoni-kökösi csata) jeleneteket mutatnak be, illetve a Nádasdy Ferenc Huszármúzeummal közösen egy kültéri kiállítást is létrehoznak. Ugyancsak különlegesség az Ajándék című, Háromszéken amatőr szereplőkkel forgatott, Oláh Katalin által rendezett kisfilm bemutatása, erre is márciusban kerül sor. Az idei, 4. Reflex Nemzetközi Színházi Fesztiválba is bekapcsolódik az intézmény egy komplex összművészeti programmal, a Kónya Ádám Művelődési Házzal közösen pedig a cigány képzőművészet, népművészet és iparművészet bemutatását tervezik a budapesti Kugler Art Szalon és Galéria, valamint a Romani Divat Stúdió közreműködésével. A vallásszabadságot a világon elsőként kimondó tordai országgyűlés 450. évfordulója tiszteletére képzőművészeti pályázatot hirdetnek, a beérkezett alkotásokat szeptemberben tervezik kiállítani az EMŰK-ben. Szebeni Zsuzsa az erdélyi kastélyokban is szándékszik különböző programokat szervezni, elindítva az Erdődy kamarazenekar által tartott Kastélyok zenéje sorozatot, amelynek Háromszéken a miklósvári Kálnoky-kastély ad helyet, és ugyancsak az erdővidéki udvarház lesz a helyszíne a Tordai Hajnal jelmeztervezőről készült kötet és portréfilm bemutatójának is. Két más tematikájú sorozatot is útnak indítanak, egyik a Nők történelmi szerepben címet viseli, a másik a történelmi Magyarországon zajlott lótenyésztés, lótartás, lóversenyzés ismertetését tűzte ki célul. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója sem marad eseménytelen az intézmény életében, egy nemrég az ecseri piacon felbukkant amatőr felvétel követi végig a forradalom tizenhárom napját, az ebből készült dokumentumfilmet szándékszanak októberben bemutatni a háromszéki közönségnek.