Figyelmetlen ittas embert ütöttek el

Rég nem tapasztalt elítélő reakciósorozatot idéztek elő magyar részről Mihai Tudose kormányfő szerdán este a Realitatea televízióban elhangzott, a székelyföldi magyar közösséget sértő, a zászlóállítást illetően akasztással fenyegető kijelentései. A kormányfő szavai nyomán a budapesti külügyminisztérium bekérette Románia budapesti nagykövetét, az erdélyi magyar politikusok többsége pedig célszerűnek látná Tudose távozását, akinek kijelentéseit egyebek mellett brutálisan hungarofóbnak és a náci ideológiákkal rokonnak, egy EU-tagországban elfogadhatatlannak minősítették. Elítélték továbbá a román politikum reakciójának a hiányát, egyikük a bűnvádi feljelentés lehetőségét is felvetette. Az erdélyi kisebbségi jogvédő szervezetek is feljelentéseket helyeztek kilátásba. A magyarországi politikai alakulatok szintén elítélő álláspontot fogalmaztak meg, sőt, a távozásra való felszólítás is elhangzott némelyek részéről.