Kiütötte a biztosítékot a kormányfő (Tudose fenyegetése)

Rég nem tapasztalt elítélő reakciósorozatot idéztek elő magyar részről Mihai Tudose kormányfő szerdán este a Realitatea televízióban elhangzott, a székelyföldi magyar közösséget sértő, a zászlóállítást illetően akasztással fenyegető kijelentései. A kormányfő szavai nyomán a budapesti külügyminisztérium bekérette Románia budapesti nagykövetét, az erdélyi magyar politikusok többsége pedig célszerűnek látná Tudose távozását, akinek kijelentéseit egyebek mellett brutálisan hungarofóbnak és a náci ideológiákkal rokonnak, egy EU-tagországban elfogadhatatlannak minősítették. Elítélték továbbá a román politikum reakciójának a hiányát, egyikük a bűnvádi feljelentés lehetőségét is felvetette. Az erdélyi kisebbségi jogvédő szervezetek is feljelentéseket helyeztek kilátásba. A magyarországi politikai alakulatok szintén elítélő álláspontot fogalmaztak meg, sőt, a távozásra való felszólítás is elhangzott némelyek részéről.

Mihai Tudose miniszterelnök (fotó) szerdán késő este telefonon nyilatkozott a Realitatea hírtelevízió műsorában. Úgy vélte, nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani annak, hogy az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt közös állásfoglalást írt alá az erdélyi magyar autonómiaelképzelések összehangolásáról. Tudose azt is kijelentette: amennyiben a székely zászlót kitűzik a helyi intézményekre, mellette fognak lógni a helyi felelősök is. A kormányfő kijelentéseit követően másnap elsőként Porcsalmi Bálint, az RDMSZ ügyvezető elnöke reagált, majd csütörtökön, illetve tegnap egymást érték a különböző magyar reakciók itthonról, illetve az anyaországból. Román részről mindössze a külügyminisztérium foglalt állást a budapesti román nagykövet beidézése nyomán.

Még több székely zászló

Borboly Csaba a szövetség Országos Önkormányzati Tanácsa elnökeként reagált. Tiltakozó állásfoglalásában Románia alkotmányát idézte, melynek 6. cikkelye kimondja: az állam elismeri és biztosítja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez. „Márpedig a székely zászló identitásunk kifejezésének egyik fő eleme, amelyről nem mondunk le” – jelentette ki a politikus.

A Székelyföldi Önkormányzati Tanács is elítélte a miniszterelnök akasztással való fenyegetését, és bocsánatkérésre szólította fel. A tanács Antal Árpád elnök, Sepsiszentgyörgy polgármestere által jegyzett állásfoglalásában a magyar közösséggel szembeni vérlázító provokációnak minősíti Tudose szavait. Emlékeztetnek: normális demokráciában egy miniszterelnök semmilyen körülmények között nem fenyegetheti barbár agresszióval az országban élő nemzeti közösségek tagjait. Mindenhol Európában távoznia kellene egy ilyen nyilatkozat után – szögezik le. Jelzik továbbá, hogy a nemzetközi közvélemény elé tárják a miniszterelnök nyilatkozatát. Az állásfoglalás címe egyébként egyben üzenet is, mely szerint a történések még több székely zászló kitűzésére sarkallják majd a székelyföldi közösséget.

Felháborítónak és minősíthetetlennek véli Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt háromszéki szervezetének elnöke, az RMDSZ színeiben mandátumot nyert parlamenti képviselő a miniszterelnök kijelentéseit. A honatya szerint olyan „bicskanyitogató megnyilvánulás, amely példátlan Románia 1989-es változásokat követő történetében, és amely a történelem legsötétebb korszakaiban alkalmazott módszerekre emlékeztet”. Kulcsár-Terza József szerint függetlenül attól, hogy kire gondolt pontosan Tudose, megengedhetetlen és elfogadhatatlan, hogy „egy önmagát demokratikus jogállamként meghatározó ország kormányfője ilyen likvidálással fenyegető utalást tegyen bármely állampolgár irányába”. A honatya meglátásában kinyilatkoztatott szándéka méltatlanná teszi Románia miniszterelnökét arra, hogy a továbbiakban is betöltse ezt a tisztségét.

Távoznia kell

Tegnap Kelemen Hunor szövetségi elnök álláspontja is napvilágot látott, aki a Radio France Internationale-nak nyilatkozva kijelentette: az Európai Unióban nem maradhat tisztségben az a miniszterelnök, aki olyan kijelentést tesz, mint Mihai Tudose. Kelemen Hunor sérelmezte, hogy a román politikai pártok nem határolódtak el a kijelentéstől.

Közleményben fejezte ki véleményét Tőkés László európai parlamenti képviselő a miniszterelnök kijelentései kapcsán. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke megengedhetetlennek tartja, hogy a magyarság jogos és törvényes autonómiakövetelései kriminalizálása által a kormányfő a magyarság ellen uszítsa a többségi román társadalmat. „A lelkiismereti és vallásszabadság erdélyi kikiáltásának 450. évfordulóján felháborodással tiltakozunk a román kormányfőnek a maga nemében csak az antiszemitizmushoz hasonlítható, brutális hungarofób megnyilatkozása ellen” – fogalmaz. Tőkés László úgy vélte, ezen a helyzeten már a bocsánatkérés sem segíthet, a kormányfőnek le kell mondania. A politikus felkérte ugyanakkor Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, hogy a lemondás esetleges elmaradása esetén a szövetség 24 órán belül függessze fel a kormánykoalíció parlamenti támogatására vonatkozó megállapodását.

Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöksége szintén lemondásra szólította fel a miniszterelnököt, és közölte: elvárják a román politikai élet szereplőitől, hogy egyértelműen határolódjanak el Mihai Tudose nyilatkozatától. A párt szerint a miniszterelnök náci ideológiákkal rokon kijelentése elfogadhatatlan, és alkalmas arra, hogy félelmet keltsen a magyar nemzeti közösségben. Emiatt bűnvádi feljelentést is tesznek ellene uszítás gyanúja miatt.

Fellépnek a jogvédő szervezetek

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat megfélemlítőnek és méltatlannak tartja a miniszterelnök kijelentéseit, amelyek a „sötét középkort idézik”. Benkő Erika RMDSZ-e képviselő, a szolgálat vezetője szerint, noha számítottak az erdélyi magyarságot érő támadásokra a centenárium évében, de ez túlmegy minden határon. A szolgálat minden illetékes hatóságnak – a diszkriminációellenes tanácsnak és az audiovizuális tanácsnak is – jelzi a kormányfőnek a magyar közösséggel szembeni fenyegető magatartását, valamint büntetőjogi feljelentést is tesznek – szögezik le.

A székelyudvarhelyi pártfüggetlen, a Romániai Magyar Jogvédő Egyesület közleményében Szilágyi István kisebbségjogász arról tájékoztat, mások mellett méltóságellenesnek és kirekesztőnek tekintik a kormányfő kijelentéseit, ezért az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordulnak.

Anyaországi szolidaritás

Teljes mértékben elfogadhatatlannak, az európai értékekhez és a 21. századhoz méltatlannak tartja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a román kormányfő nyilatkozatát. A magyar diplomácia vezetője az ügy miatt tegnap reggel a külügyminisztériumba rendelte Románia budapesti nagykövetét. A találkozót követően a miniszter kijelentette: a miniszterhelyettes világossá tette a román nagykövet számára a magyar kormány álláspontját, a nagykövet pedig bizonyos nyelvtani magyarázatot próbált adni a kijelentésre.

A bukaresti külügyminisztérium közleményben reagált tegnap a berendelést követően. Szerintük a kormányfő a Romániát egységes és oszthatatlan nemzetállamként meghatározó alkotmány betartásának szükségességére, a helyi és a központi hatóságok felelősségére hívta fel a figyelmet, de nyilatkozatának nem volt etnikai vonatkozása és nem volt magyarellenes. A közlemény egy szóval sem említi, hogy Budapest lépésére amiatt került sor, mert Tudose akasztással fenyegetőzött az erdélyi magyar pártok közös autonómiaköveteléseit kommentálva.

Egységesen elítélő hangnemben lépett fel Mihai Tudose kijelentése nyomán a magyarországi politikai alakulatok jelentős része. A Fidesz szerint Tudose kijelentése a 20. század legsötétebb, legbarbárabb időszakait idézi, és olyan agresszivitásról tanúskodik, amely egy magát európainak tekintő állam kormányfőjétől megengedhetetlen. Meglátásuk szerint a bocsánatkérés a minimum, aminek meg kell történnie. Szávay István, a Jobbik országgyűlési képviselője kezében székely zászlóval, nyakában kötéllel jelentette ki: alakulata azonnali távozásra szólítja fel a primitív Mihai Tudoset, a magyar kormánytól pedig azt kéri, hogy az elvárható konzekvenciák levonásáig rendelje haza a bukaresti nagykövetet. Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke szerint nincs helye az európai közéletben annak, aki kisebbségek fellógatásáról beszél. Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja szerint a kormányfő kijelentései az egész magyarság elleni támadásként értelmezhetők és elfogadhatatlanok.