Sízni megyünk

Kinek ajánlott a sízés

Ma már általánosan elfogadott vélemény, hogy a fizikailag ép és egészséges ember bármilyen korban meg tud tanulni – legalábbis alapszinten – sízni. A sífutás a gyaloglás-túrázás-futás téli változata, a síparadicsomokban majd mindenhol alakítanak ki erre alkalmas pályákat. De igaz ez az úgynevezett alpesi sízésre is, bár kétségtelen, hogy a technikák elsajátítására kell szánni némi időt és energiát. Tény persze az is, hogy itt is a minél fiatalabban, annál könnyebb elv érvényesül, s az alsó korhatár az óvodáskort jelenti.

A tanulás leghatékonyabb módszere, ha beiratkozunk egy síiskolába. Ilyen szolgáltatást ma már minden síközpontban lehet vásárolni (nem olcsó), és a legtöbb szakember úgy tartja, hogy a néhány napos síiskola elég az alapok elsajátításához. Az önálló vagy gyermekek esetén szülői-nagyszülői segítséggel történő tanulás-tanítás is járható út, ám ebben az esetben nem csupán az alkalmi oktató felkészültsége, hanem türelme is fontos szempont. A bevezetés lényege ugyanis nem annyira a technikák pontos és alapos elsajátítása, hanem a sportág megszerettetése (főként gyermekek esetében). A szabadidősportként űzött sízés lényege korántsem a versengés, hanem a (siker)élmény megélését biztosító kikapcsolódás.

Felszerelés

Megfelelő felszerelés nélkül sem a tanulás, sem a sízés nem nyújt elégtételt. Legfontosabb persze a léc és az öntött bakancs, de ma már legtöbb pályán a sisakot is megkövetelik, a kényelmes síruha pedig a szükséges komfortérzetet biztosítja. Technikától függően megfelelő méretű bot is szükséges. A felszerelés kiválasztásánál kétségtelenül a pénztárca vastagsága az egyik legfontosabb szempont, hiszen a vadonatúj felszerelés meglehetősen drága (az átlagember keresetéhez képest). Ráadásul a gyártók majd minden évben valamilyen újdonsággal állnak elő, a fejlesztés, na meg a külcsín sokba kerül. Ha másodkézből, vagyis használt felszerelést vásárolunk, törekedjünk arra, hogy erre szakosodott üzletekben, műhelyekben vegyük, és előzőleg tájékozódjunk a lehetőségekről. A léceket és bakancsokat ma már nem csupán méret szerint, hanem a használó képességei, tudásszintje alapján is megválaszthatjuk.

Ha már van felszerelésünk, a szezon előtt érdemes ellenőrizni állapotát. Ajánlott – főleg, ha az előző idényben sokat használtuk – szakműhelybe vinni, és a szükséges felújításokat – kantni fenése, a talp sérüléseinek kijavítása, a kötés ellenőrzése stb. – elvégeztetni.

Felkészülés a sívakációra

A sízés és hódeszkázás szinte minden izmunkat megmozgatja, így felkészülés nélkül nem érdemes belevágni. A különböző izomcsoportok mellett az egyensúlyunkat sem árt edzeni. Mindezekért nem föltétlenül szükséges szakosodott edzőterembe menni, a talajgyakorlatokhoz például nem kell semmilyen segédeszköz, előképzettség vagy különleges helyszín, bárhol gyakorolhatjuk. Szintén otthon használhatunk egyszerű eszközöket (hengerre helyezett deszka, egyensúlytábla, egyensúlypárna, felfújható óriáslabda stb.), de kiváló szárazedzés, ráadásul szórakoztató a görkorcsolyázás vagy gördeszkázás, vagy éppen a korcsolyázás. Kiválóan fejleszti az egyensúlyt a jóga. Ugyanakkor, mielőtt a sívakáció csaknem egész napos megterhelését vállalnánk, érdemes egy közelebbi pályán indítani az idényt.

Helyszínválasztás

A sívakáció helyszínének kiválasztásánál rengeteg szempontot kell figyelembe venni. A választék óriási, szinte korlátlan, így a megfelelő szempontok rangsorolásával kezdjük. Vagyis annak eldöntésével, hogy az árak, a szolgáltatások színvonala és változatossága, netán a helyszínig való távolság elsődleges. Mindezt a szabadságra utazó csapat – mert az nehezen elképzelhető, hogy valaki magányosan utazik eltölteni egy hetet valamelyik síparadicsomba – összetételének függvényében.

A legkönnyebb persze, ha a szervezést profikra, vagyis utazási irodára bízzuk, de az internetes foglalások világában ma már egyénileg is viszonylag könnyű megszervezni egy sívakációt (és persze olcsóbb is lehet). De világháló ide vagy oda, a legbiztosabb és talán a legkevésbé időigényes barátaink, ismerőseink, munkatársaink személyes tapasztalata. Tény, ha személyenként nem áll rendelkezésünkre legalább ötszáz euró, a nyugat-európai síparadicsomok elérhetetlenek számunkra. Újabban több szomszédos országban is – például Ukrajnában vagy Bulgáriában – nyugati színvonalú síközpontok váltak elérhetővé, itt a legfontosabb tételeknél – síbérlet, szállás, étkezés – alacsonyabb árakat is találhatunk.

Bepakolás

A helyszín kiválasztásában aligha lehet általánosan érvényes tanácsokat adni, de arról, hogy mit vigyünk magunkkal egy ilyen kiruccanásra, már könnyebben lehet egy listát összeállítani. Ezúttal a sielok.hu szerkesztősége sokéves tapasztalata alapján közlünk egy többé-kevésbé teljes listát azokról a holmikról, amelyekre szükség lehet a téli utunk során.

Okmányok, papírok: személyi igazolvány, útlevél, európai egészségbiztosítási kártya, baleset-biztosítás (a megnövekedett baleseti kockázat miatt erre ne sajnáljuk a pénzt, és lehetőleg olyan biztosítást vásároljunk, amely az esetleges helikopteres mentés költségeit is fedezi). Ha autóval utazunk, feltétlenül pakoljuk be a jogosítványt, a forgalmit, a kötelező felelősségbiztosítási kötvényt, az alkalomra vásárolt autópálya-matricát, megfelelő térképet, útvonaltervet, útikönyvet, GPS-t. Legyen nálunk az utasbiztosítási kötvény, segélyszám elmentve a telefonban. A lefoglalt szállás esetében (márpedig ez ajánlott) a voucher vagy visszaigazoló e-mail a szállásfoglalásról, címmel, telefonszámmal együtt. Továbbá ne hagyjuk otthon a bankkártyánkat, illetve a pénztárcánkban készítsünk elő némi készpénzt is (aprót is), lejt és eurót vagy más valutát. A telefonunkban ellenőrizzük a fontosabb telefonszámokat (autóklub, nagykövetség, biztosító, orvos, család), de legyen nálunk jegyzetfüzet, toll, névjegykártya is.

A sífelszerelés persze a legfontosabb (hacsak nem bérelni akarunk, amire szintén van lehetőség minden síparadicsomban): síléc, síbot, síbakancs, síruházat, bukósisak, síszemüveg, sapka, síkesztyű, kendő, fülvédő, fejpánt, símaszk, síbérlettartó, sízokni, térdrögzítő, fásli, csavarhúzó (kötés beállításához), sítalpzsírozó. A ruha, cipő tekintetében nem soroljuk fel a tételeket, hiszen az itthon is használt téli dolgokra van szükség. Ne feledkezzünk meg a fürdőfelszerelésekről, beleértve az úszómedencében szükségeseket. Fontos kellék az egészségügyi felszerelés, a gyógyszerek (a rendszeresen szedettek mellett az emésztési zavaroknál segítő, a fejfájást enyhítő, illetve az enyhébb izomhúzódásnál, ütésnél használható készítmények a legfontosabbak). Említsünk meg néhány hasznos dolgot is: hátizsák, mobiltelefon és töltő, fényképezőgép, kamera, elem, memóriakártya, bicska, kulacs, termosz, tű, cérna, gomb, biztosítótű, szennyestartó zacskó.

Legfontosabb autós felszerelések: síléctartó, síbox és hozzá tartozó kulcsok, hólánc, jégoldó, jégkaparó, elsősegélycsomag, pótkulcs, seprű, kefe, hólapát, biztonsági mellény (utasonként 1 db), téli szélvédőmosó folyadék, vontatókábel, bika kábel. De ellenőrizzük a pótkereket is.

***

És végül, aki már járt síparadicsomban, tudja: az élmény semmivel sem hasonlítható össze. A látvány, a mozgás, a friss, téli levegő és még sorolhatnánk a testre és lélekre ható jókat, ideális feltöltődést biztosítanak. Még azoknak is, akik valamilyen oknál fogva nem kötnek sílécet a lábukra.

Szállás- és bérletárak

Bár országonként, síterepenként és főleg a szolgáltatás minőségét tekintve rendkívül változatos árakra számíthatunk, az erdélyiek által leginkább látogatott osztrák síparadicsomok árviszonyaira nyújtunk egy kis rápillantást (euróban). Ez támpontot adhat azoknak, akik nem tudják eldönteni egy ajánlatról, hogy osztrák viszonylatban olcsó vagy drága az adott szobaár. Egy éjszakáért jellemzően 10 és 100 euró közötti összeget lehet elkölteni, ki-ki igénye szerint választhat kategóriát.

Szállás típusa 2 csillag 3 csillag 4 csillag

Apartman 15–25 25–40 30–50

Panzió, hotel, reggelivel 25–35 35–60 45–80

Panzió, hotel, félpanzió 35–50 45–80 60–170

A síbérletek Ausztriában egy napra 14–55 euróba kerülnek, egyszerre megváltott többnapos bérletek esetében az ár csökken.

Síidényben jó előre kell szállást foglalni, nem ritka, hogy akár egy évvel korábban is. Bizonyos időszakokban a főszezoni árakhoz képest akár 20–30 százalékkal olcsóbban is megúszhatjuk a szállásdíjat, ezek az időszakok: besízés szezonkezdettől karácsonyig, január, március második felétől szezonzárásig (kivéve: húsvét).

Egy kategórián belül több szempont szerint változhatnak az árak, ilyenek például a sípályától való távolság, illetve a ház által kínált szolgáltatások köre. A pályaszállás Ausztriában mindenütt drágább. Legolcsóbb szállást az úgynevezett Ferienwohnung (üdülőlakás vagy apartman) és Bauernhof (parasztudvar, falusi turizmus) kategóriában találhatunk. Az apartmanárak nagyban függnek az ágyak számától: kétfős apartmant nehéz találni, és egy főre vetítve húzós lehet az ára, míg egy 6–8 személyes apartmanban 10–15 euróért is kaphatunk szállást.