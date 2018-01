Döntetlent játszottak az albán csapattal (Labdarúgás)

Az Eugen Neagoe edzette labdarúgók péntektől Törökországban folytatják az itthon elkezdett téli felkészülést, vasárnap pedig néhány órával a délelőtti tréninget követően pályára léptek az első felkészülési mérkőzésükön. A szentgyörgyiek ellenfele a tízcsapatos albán bajnokságban 16 fordulót követően a hatodik helyen áll: hat győzelmük mellett öt döntetlen és öt vereség az eddigi mérlegük.

Neagoe természetesen a nemrég igazolt játékosok többségét is kipróbálta a felkészülési mérkőzésen, a kezdő tizenegyben helyet kapott Albert Dalmau Martínez, Jure Obšivač, Daisuke Sato, valamint a középpályán Filipe Oliveira és Yasin Hamed is pályára léphetett. Az újak mellett továbbá lehetőséget kapott Fejér Béla, Ionuţ Ursu, Sebastian Ghinga, Milovan Petrović, Fülöp István és Hadnagy Attila. A Sepsi OSK csapatmenedzsere, Bokor János szerint az intenzív felkészülési időszak hatására érződik a játékosokon a fáradtság, ez pedig az eredményen is meglátszott, hiszen az FC Kamza már a 19. percben előnybe került. A folytatásban nagy helyzetek maradtak ki előbb Fülöp, majd a csereként beálló Benjamin Kuku révén, aki végül a 81. percben eredményes volt, és döntetlenre mentette a találkozót (1–1).

Bokor elmondta, hogy a továbbiakban is szeretnék erősíteni keretüket, és a napokban újabb labdarúgók érkezését jelenthetik be. A Sepsi OSK legközelebb kedden játszik edzőmérkőzést a lengyel élvonalban érdekelt Korona Kielce ellen, majd 20-án az ukrán PFK Olekszandrija és 22-én a kazak Kajszar Kizilorda FK ellen teszi próbára magát.

A január 26-áig Törökországban készülő szentgyörgyieknek a pontvadászat alapszakaszában még négy mérkőzést kell lejátszaniuk, először a 23. forduló nyitómérkőzésén, február 2-án a Temesvári Poli ellen lépnek pályára, majd a 24. játéknap zárómérkőzésén, február 12-én a Craiova vendégeként bizonyíthatnak. (miska)