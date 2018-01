A Gáll Lajos Futókör 2017-ben (Évértékelő)

Csutak elmondása szerint a futókör tizenhatodik 1848–49-es emlékfutásán – amely most is jó néhány három­széki települést érintett – több mint 400-an vettek részt, a huszonhetedik Gáll Lajos Futónapnak 422 indulója volt, a tizenötödik Szentgyörgy Félmaraton rajtjánál kétszáznál is többen sorakoztak fel, az ugyancsak huszonhetedik Mikulás-futáson közel 300 kisgyerek kapott ajándékot, a hatodik évbúcsúztató futást pedig mintegy száz sportbarát részvételével tartották meg. Emellett a sportegyesület társrendezője volt a Sugás-futás nevet viselő versenynek is.

A Gáll Lajos Futókör tagjai tavaly tizenhét versenyen vettek részt, és 39 éremmel – 19 arany, 12 ezüst és 8 bronz – tértek haza. Megszületett az egyesület első érme, amit rangos nemzetközi (vb, kontinenstorna) viadalon szerzett a futókör egyik sportolója: a Montenscanóban (Spanyolország) megrendezett hegyifutó-Európa-bajnokságon Agustin Covaciu a 60 év fölötti kategóriában második lett a román válogatott tagjaként. Ezt megelőzően a csapat legjobb eredménye Csutak Tamás és Szabó Irén nevéhez fűződött: előbbi a 2008-as Clermont Ferrandi félmaraton veterán-világbajnokságon, míg utóbbi a 2010-es nyiregyházi maraton-Európa-bajnokságon a 4. helyen ért célba.

– Ott voltunk a Békéscsaba–Arad–Békéscsaba Szupermaratonon, a veteránok román országos bajnokságán és több hazai városban rendezett futóversenyen. A csapat ezeket az eredményeket nem érhette volna el a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, Kovászna Megye Tanácsa, a háromszéki ifjúsági és sportigazgatóság, valamint számos helyi cég támogatása nélkül, akiknek ezúttal is köszönjük – nyilatkozta Csutak Tamás. (t)