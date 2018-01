Real Madrid-játékos kapta a legtöbb szavazatot (Labdarúgás)

Az UEFA novemberben indított szavazásán a szövetség tájékoztatása szerint mintegy 800 ezer szurkoló voksolt, ami rekordot jelent. A legtöbb szavazatot Sergio Ramos, a Bajnokok Ligáját nyerő Real Madrid csapatkapitánya kapta. A spanyol védő mellett négy játékos került be az álomcsapatba a királyi gárdából (Marcelo, Toni Kroos, Luka Modrić és Cristiano Ronaldo).

Kevin De Bruyne és Eden Hazard egyaránt először került be az európai szövetség álomcsapatába. Sőt, ők az első belga labdarúgók, akik kiérdemelték a megtiszteltetést. Ráadásul De Bruyne egyben az első Manchester City-játékos az UEFA Év csapata-szavazás történetében. A 2016-ban nyilvánosságra hozott álomcsapatból Buffon, Ramos, Modrić, Kroos, Messi és C. Ronaldo került ismét be.

A jelöltek 50 fős listájára olyan játékosok kerülhettek fel, akik 2017-ben klubjukban vagy hazájuk válogatottjában kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Az UEFA álomcsapata 2017-ben (798 149 szavazat alapján): Gianlui­gi Buffon (olasz, Juventus, 333 604 szavazat) – Dani Alves (brazil, Juventus/PSG, 340 819 szavazat), Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid, 588 315 szavazat), Giorgio Chiellini (olasz, Juventus, 295 842 szavazat), Marcelo (brazil, Real Madrid, 558 495 szavazat) – Kevin De Bruyne (belga, Manchester City, 416 679 szavazat), Toni Kroos (német, Real Madrid (345 494 szavazat), Luka Modrić (horvát, Real Madrid, 387 487 szavazat), Eden Hazard (belga, Chelsea, 303 376 szavazat) – Lionel Messi (argentin, FC Barcelona, 477 036 szavazat), Cristia­no Ronaldo (portugál, Real Madrid, 444 430 szavazat).