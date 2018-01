Dobogós helyezésekkel kezdték az idényt a szentgyörgyiek (Alpesi sí)

A viadalt az előzetes tervek szerint Sugásfürdőn szerették volna megrendezni, de a kedvezőtlen időjárás miatt kénytelenek voltak helyszínt váltani. Gyimesben az utóbbi napokban annyira lehűlt a levegő, hogy beindíthatták a hóágyukat, így a pálya tökéletes volt egy országos szintű verseny lebonyolítására. Az előzetes visszajelzéseknek köszönhetően a szervezők már tudták, hogy népes mezőnyre számíthatnak a megmérettetésen, ez pedig be is bizonyosodott, hiszen 156 gyerek állt rajthoz hat korosztályban. Bocz Attila edző szerint egy színvonalas és jó hangulatú versenyt sikerült szervezniük, ahol a gyerekek tapasztalatot szerezhettek és élvezhették eme téli sport adta örömöket.

A házigazda Sport-All Ski Team mellett a versenyen Borszék, Maroshévíz, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda két-két csapattal vett részt.

A Bocz Attila és Bajkó Levente Attila irányította hatfős szentgyörgyi csapat jól szerepelt az év első megmérettetésén. Bíró Maja a tizenkét év alattiak között a dobogó második fokára állhatott fel, a nyolc év alattiak versenyében pedig Florea Csanád a harmadik helyet szerezte meg. A bodzafordulói Denisa Boricean a tizennyolc év alattiak között hajszállal maradt le a dobogóról és ért célba a negyedik helyet érő idővel, míg a tizenhat évnél kisebbek korosztályában Finta Szilárd az ötödik, Rápolti Erhárd pedig a hatodik legjobb idővel fejezte be a megmérettetést. A Ski Team egyik legkisebb tagja, Kala Örs a tíz év alattiak között a kilencedik helyen zárta a viadalt.

„Örülünk, hogy több mint 150 utánpótlás sízőt sikerült elcsábítanunk erre a versenyre. Elégedettek vagyunk a szentgyörgyi gyerekek eredményével, hiszen egy intenzív felkészülési időszak van mögöttünk. Reméljük, a folytatásban az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és még több izgalmas versenyen részt vehetünk, ahol fejlődhetnek a gyerekek. Köszönet illeti a SkiGyimes sípálya munkaközösségét, az Alpinsport Egyesület síbíróit, akik segítettek a szervezésben, és persze azokat a szülőket, akik elkísérték a csapatot. A Ski Team köszöni a Bertis, a Depo, a Bohe Car, a Sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Kovászna Megye Tanácsa támogatását” – fogalmazott Bocz Attila.

A Hargita Megyei Síbajnokság 2. fordulója, a Borvíz Kupa január 20-án Borszéken lesz, majd 27-én a Gyergyóalfaluban található Bucsin ad otthont a 3. fordulónak, vagyis a Bogdán Kupának. (miska)