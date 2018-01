Román Kupa-viadal Bákóban (Asztalitenisz)

Az előzetes várakozásokkal ellentétben Popov Szabolcs és Mike Boróka egészségügyi problémák miatt nem tudott részt venni a háromnapos viadalon, így a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK színeiben csak öt sportoló állt asztalhoz. Az ifjúsági II-es korosztályban Canea-Kocsis András egy győzelemmel és három vereséggel zárta csoportját, ahol többek között a sepsiszentgyörgyi Bokor Zoltántól is kikapott 3–2-re. Két nyertes és ugyanannyi vesztes meccsel Ionuţ Chelmuş nem jutott ki csoportjából. A lányoknál Papp Rebeka könnyedén abszolválta a selejtezőt, majd a főtáblán 3–1-gyel alulmaradt a giurgiui Niţu Vladiával szemben. Oláh Kriszta jó teljesítménnyel rukkolt elő, és magabiztosan nyerte csoportját, majd a legjobb tizenhat között 3–0 arányban veszített a marosvásárhelyi Ungvári Evelinnel szemben. Kriszta indult az ifjúság I-es korcsoport viadalán is, de nem sikerült kijutnia csoportjából. Ugyanitt Medvés Antal a főtábláig jutott, ám az első körben 4–1-es vereséget szenvedett a konstancai Alexandru Chiriţătől.

A Sepsi ISK ifi II-es pingpongozói közöl Bokor Zoltán nem jutott ki csoportjából, míg Balázs Gergő sikeresen vette a selejtezőt, de a főtábla első körében 3–1-re kikapott Andrei Tomicătól. Ugyanit a szintén megyeszékhelyi Márton Ádám (Kolozsvári Politehnica), Teodora Simon (Besztercei Sportlíceum) és Farkas Yvett (Dumbrăviţa) számára már a csoportkörben véget ért a verseny. A sportiskolát a nagyobb korosztályban Nagy Ma­gor István képviselte, ám ő sem tudott túljutni a selejtezőn. Farkas Yvett az ifjúsági I-esek között is rajthoz állt, de nem jutott ki csoportjából. (t)