A tökéletes esküvő kellékei (Kézdivásárhely)

Iochom István » A kínálat szerteágazó és minden igényt kielégítő volt, a főszervezők – Csiszár Melinda és Elekes Enikő – nemcsak a házasulandókra, hanem az egyéb családi eseményekre készülőkre is gondoltak.

A menyasszonyiruha-kínálatban megtalálhatóak voltak a neves külföldi divatcégek legújabb modelljei is. Felsorolni is nehéz, hogy ezenkívül mi mindenből választhattak az ide látogatók: ajándék, alkalmi és férfiruha, cipő, cukrászda, dekoráció, szépségápolás, fotó-videó, kiegészítők és kellékek, zene, tánc, vőfély, ceremóniamester, tűzijáték, meghívó, nászút, virág és még sok egyéb. A sikeres seregszemlén esküvő- és rendezvényszervező irodák mutatták be idei ajánlatukat, népszerűsítették szolgáltatásaikat.

A látogatók a gazdag kínálat mellett nyitástól zárásig folyamatos programokat is élvezhettek. Délután négy alkalommal tartottak más és más ruhaszalon jóvoltából menyasszonyi-, illetve vőlegényruha-bemutatót, és volt fodrász- és virágkötészeti mustra is, valamint zenés-táncos műsorban sem volt hiány. A látogatók között számos ajándékot sorsoltak ki. A nap folyamán a zenét a helybeli Unikum zenekar és Kovács Enikő (Angie) énekes biztosította.

A megnyitót követően Solymosi József alsóboldogfalvi vőfély szórakoztatta a közönséget. A legtöbb érdeklődőt a menyasszonyi- és vőlegényruha-bemutatók vonzották, de a nap programjából a gyermekruha-divatshow és a látványos táncbemutató sem hiányzott a helybeli KreaKids Stúdió és Ördög Enikő táncoktató közreműködésével.

Elekes Enikő, a Két Szív Esküvőszervező Iroda tulajdonosa, a rendezvény egyik főszervezője érdeklődésünkre elmondta: a kézdivásárhelyiek mellett Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából és Sepsiszentgyörgyről érkeztek kiállítók, összesen harmincöten. A tortakészítők közül jelen volt a helybeli Süti Éden, a sepsiszentgyörgyi Diószegi és a csíkszeredai Mokka cukrászda. Több esküvői fotós is elfogadta a meghívást, a helybeliek mellett sepsiszentgyörgyiek és csernátoniak is jelen voltak. Újdonságnak számított a leány- és legénybúcsúztatókat szervező vállalkozás, illetve kellékeket kínáló cég, valamint a fénytechikákkal foglalkozó cég jelenléte.

A főszervező azt is elmondta, hogy azok a házasulandó párok, akik idénre tervezik esküvőjüket és a kiállításon foglalnak időpontot, valamint szolgáltatásokat, tízszázalékos kedvezményben részesülnek. Első alkalom, hogy belépőjegy is volt, a bevételt jótékonysági célra ajánlották fel a kézdialmási Krisztus Szeretetével Egyesületnek. Elekes Enikő azt is elárulta, hogy az idei év színe a mélylila, amelyet a divattervezők választottak ki.