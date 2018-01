A gyalogosokra figyeltek

Az ellenőrzés két időszakban, dél körül, valamint kora délután végezték, 53 kihágást, szabálysértést értek tetten, ezek közül 38-at gyalogosok követtek el, elsősorban az úttesten való átkeléskor. A rend őrei ugyanakkor két gépjárművezetőt is megbírságoltak, mivel nem adtak elsőbbséget a gyalogátjárón. A sofőrök jogosítványát is bevonták időszakosan. Elsőbbségmegadás elmulasztása miatt további három jogosítványt vontak be, ebben az esetben járművekkel szemben nem tartották be az előírásokat a vétkesek. A megyei rendőrkapitányság nyilvántartása szerint a háromszéki utakon bekövetkezett súlyos, nemegyszer tragikus kimenetelű balesetek okai között a harmadik helyen a gyalogosok figyelmetlensége szerepelt. A pénteki akcióhoz hasonló kezdeményezések célja felhívni a figyelmet a felelősségteljes közlekedés fontosságára. (ndi)