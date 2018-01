Negyedmilliárd forint Székelyudvarhelynek

A legnagyobb összeggel a római katolikus egyházat támogatja a magyar állam. Másfél milliárd forintból újulhatnak meg a Tamási Áron Gimnázium egyházi tulajdonban levő épületei, 441 millió forinttal támogatja a magyar állam a Székelyudvarhelyi KC kézilabdaklub akadémiájának a létrehozását, 200 millió forintot kap a református egyház a főtéri temploma felújítására és további – egyelőre nem számszerűsített – összeget az egyik olyan épületének a felújítására, amelyben diakóniai központot hoznak létre. A városi önkormányzat által működtetett Tomcsa Sándor Színház is 70 millió forintos támogatáshoz jut.

Soltész Miklós elmondta, hogy a támogatási összegekről az elmúlt hetekben döntött a magyar kormány. Ezekkel a székelyudvarhelyi fiatalok helyben maradását szeretnék elősegíteni. Hozzátette: sok Kárpát-medencei beruházást támogat a magyar állam, de ezek sorában Székelyudvarhely az egyik kiemelt támogatott.

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy végéhez közeledik a villám sújtotta atyhai római katolikus templom felújítása, amelyhez szintén a magyar állam nyújtott támogatást, a csíkszentmihályi műemlék templom felújítására pedig 80 millió forintot utalt ki a magyar kormány.

Gálfi Árpád polgármester és a támogatott intézmények ve­zetői is köszönetet mondtak a magyar államnak. A polgármester elmondta, Székelyudvarhely az utóbbi évtizedekben nem kapott ilyen jelentős támogatást. Az MTI kérdésére megjegyezte: 2017-ben a város költségvetése mintegy 90 millió lej volt, a román adótörvények változása következtében azonban 2018-ban mintegy tízmillió lejjel csökkennek a város bevételei. Orbán Árpád, Székely­udvarhely alpolgármestere hoz­zátette: a város nem fogja beérni az anyaországi támogatással. Ezek mellett a román költségvetésből és az EU pénzforrásaiból is minél több támogatást próbál megszerezni.