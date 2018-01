Ez téves dolog! Együtt nyertük meg a választásokat, és együtt értünk el jó kormányzati eredményeket. Most úgy tűnik, hogy mindent felrobbantunk, amit megvalósítottunk” – írta Firea Facebook-bejegyzésében. A főpolgármester véleménye szerint hiba volt, hogy a párton belül nem konzultáltak, mielőtt Sorin Grindeanut vagy Mihai Tudosét miniszterelnöknek javasolták, pedig azáltal elkerülhető lett volna a két politikai válság. Az SZDP országos végrehajtó bizottsága ma ül össze Bukarestben, miután a hétvégén több szociáldemokrata vezető is kérte, sürgősen hívják össze a bizottságot, hogy véget vessenek a párton belüli politikai válságnak. (Agerpres)

FELÉRE CSÖKKENTENÉ a minisztériumok számát a Nemzeti Liberális Párt, az alakulat ugyanakkor a kormány átszervezését is javasolja. Ludovic Orban pártelnök uniós mintára 14–15 miniszterből álló kormányt szorgalmaz, s kifejtette, nem látja értelmét a vállalkozásokért felelős, a víz- és erőügyi minisztériumnak, az energiaügyi tárca létét sem tartja indokoltnak. Orban úgy fogalmazott: reméli, hogy Tudose az átszervezés során nemcsak a „teleormani törzset” számolja fel, hanem az összes, „unokahúgokból, szeretőkből, sofőrökből, címörökösökből álló törzset, akiket szégyentelenül ültettek közfunkciókba mindenféle versenyvizsga és szakmai felkészültség nélkül, csupán a párttagsági könyv alapján”. (Agerpres)

JÖVŐ HÓNAPBAN ÉRETTSÉGI. Közzétette az oktatási minisztérium az idei érettségi első tételmintáit. Idén már februárban elkezdődik az érettségi. Februárban lebonyolítják a szóbeli vizsgákat, az írásbeli megmérettetésekre pedig nyá­ron kerül sor. Az írásbeli tételeket online javítják a tanárok. Az eredményeket július 4-én teszik közzé, ezt követően lehet majd fellebbezni. A pótérettségire augusztus-szeptemberben kerül sor. (Maszol)