Babos nagyszerű játékkal továbbjutott (Tenisz)

A 24 éves magyar játékos hatodszor játszott egyesben az Australian Open főtábláján, és ezúttal igen nehéz feladat előtt állt. A háló túloldalán ugyanis a WTA-rangsorban 10., tavaly Mel­bourne-ben és a US Openen elődöntős, Fed Kupa-győztes Vandeweghe állt. Az esélyesebb amerikai játékos 2:2 után elnyerte Babos szerváját, amikor eleredt az eső, és behúzták a tetőt a Hisense Arenában. Vandeweghe 4:2-re is vezetett, ám a magyar kiegyenlített, így jöhetett a szettet lezáró rövidítés. A tie-breakben Babos 3:2 után elvette ellenfele adogatását, majd elhúzott 6:3-ra, és végül újabb fogadóponttal nyerte a nyitó felvonást.

A második játszma már simábban alakult. A magyar teniszező stabilan és bátran játszott, a 26 éves Vandeweghe egyre nehezebben viselte a történéseket, a székbíró figyelmeztette is őt. Babost ezzel sem sikerült megzavarnia, bréklabdákat hárított, majd elnyerte riválisa adogatását, és 3:1 után újra brékelt. Hamarosan 5:1 állt az eredményjelzőn, ekkor az amerikai játékos még hozta a szerváját, de fogadóként már nem volt esélye. Babos kihasználta második mérkőzéslabdáját, így bejutott a legjobb 64 közé. A találkozó 1 óra 46 percig tartott.

Babos a második fordulóban a világranglistán 39. helyezett Carla Suarez Navarróval találkozik. A spanyol teniszező 2009-ben és 2016-ban negyeddöntős volt az Australian Openen. Kettejük eddigi három párharcát Suarez Navarro nyerte, 2014-ben Flórianpolisban 6:2, 6:2-re, 2015-ben Birminghamben 6:2, 3:6, 6:4-re, míg 2016-ban Madridban 3:6, 6:2, 6:3-ra.

Venus Williams és Sloane Stephens számára is az első forduló jelentette a végállomást az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság női egyesében. Az ötödik helyen kiemelt idősebbik Williams testvért a svájci Belinda Bencic győzte le két játszmában (6:3, 7:5), míg a tavalyi US Open-győztes Stephens a kínai Csang Suajtól kapott ki három szettben (2:6, 7:6, 6:2). A kiemeltek közül kiesett még az orosz Jekatyerina Makarova, a szlovák Dominika Cibulková és a kínai Peng Suaj – utóbbit Marta Kosztjuk búcsúztatta.

A férfiaknál a 8. helyen kiemelt Jack Sock, a dél-afrikai Kevin Anderson (11.) és az amerikai John Isner (16.) az első forduló eddigi legnevesebb áldozata, de búcsúzott a német Philipp Kohlschreiber és a spanyol David Ferrer is.