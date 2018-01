Magyar filmek ingyen

A Filmalap által közzétett adatok szerint december 22-e óta 380 ezren indították el valamelyik filmet. A legnépszerűbbek meglepő módon a rövidfilmek voltak, azon belül is a háború előtti, ismeretterjesztő ritkaságok. A listavezető több mint 42 ezer kattintással az 1916-os, Budapestet megörökítő dokumentumfilm, amelyre csak néhány éve találtak rá osztrák kutatók. 24 ezres nézőszám felett jár a békebeli és az ostrom utáni Budapest megrendítő képeit egymás mellé helyező, 1947-ben betiltott, Budapest tragédiája című rövidfilm. Több mint 13 ezren voltak kíváncsiak a Látta-e már Budapestet télen? című 1940-es filmetűdre, de tízezer körüli járnak az olyan helyi érdeklődésre is számot tartó történeti ritkaságok is a két háború közötti korszakból, mint Kincses Kolozsvár, a Tata, a tavak városa vagy a lakihegyi rádióadót bemutató kultúrfilm.

A játékfilmek mezőnyét tízezer körüli nézőszámokkal olyan stabil közönségkedvencek vezetik, mint Keleti Márton vígjátéka, A tizedes meg a többiek (13 ezer néző). Rengetegen nézték az egyetlen filmet, amely megörökíti Jászai Mari játékát, Kertész Mihály 1915-ös némafilmjét, A toloncot (7400 néző). Kilencezren nézték meg Fábri Zoltán filmjét, Az ötödik pecsétet, de Fábritól a Körhintát is csaknem hatezren látták most, és majdnem hétezren nézték meg a háború utáni magyar filmgyártás első világsikerét, Radványi Géza 70 éve készült, tavaly teljes körűen felújított, Valahol Európában című filmjét.

A Filmalap azt írja: „A közönség és a sajtó pozitív reagálása azt bizonyítja, hogy jelentős igény van a magyar filmtörténet értékeinek online elérése iránt. A Filmarchívum idén elkezdi egy Magyarországon megfizethető áron hozzáférést biztosító online filmkölcsönző (VoD) rendszer kialakítását. Az egyes filmeket január 22-ig közvetlenül a www.filmarchiv.hu oldalról is el lehet érni.