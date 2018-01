Oltfej gyöngye

Részeredményekkel, de tovább

Mert minden helyzetben adódnak ilyenek is. A községvezetők keresik a kiutat a nehézségek özönében, amit egyre nehezebb megtalálni a mindinkább elburjánzó hazai bürokrácia tengerében. Biztatóan hangzik ugyan az ötletesség, a kaláka, a közösségi összefogás, az önerőből való tatarozás lehetősége, de a helyi tanácsokban egyre gyakrabban emlegetik, hogy „erre valahonnan pénzt kellene szerezni!”

– Itt van január dereka, de költségvetésünk még nincs – jelezte Szotyori Angéla polgármester –, és úgy tűnik, nem is lesz költségvetés-kiegészítés, ismét szegény évnek nézünk elejébe. A jelek szerint megint a Magad, uram jelszó lesz a mentőöv idén is.

– Akkor mi lenne a mentőöv? – kérdeztük.

– Egyik az önerő. Halaszthatatlan ügy volt tavaly, hogy Málnásfürdőn a tömbházak nem voltak rácsatlakoztatva a kanálishálózatra, emésztőmedencébe gyűlt a szennyvíz, állandó környezetvédelmi veszélyt jelentett és gondot okozott. Gyorsan és olcsón lépni kellett: önerőből csöveket vásároltunk, géppel kiásattuk a sáncot és megoldottuk! Önerőből azonban nem jut mindenre. Az utcák felújításának például az volt az akadálya, hogy nem voltak telekkönyvezve, előbb azt kellett megoldani, de azért is fizetni kellett. Megoldottuk. Tizennégy utcánk van, és most egy pályázati kiírásra várunk, hogy rendbe tehessük. Sikeres volt azonban a vidékfejlesztési pályázatunk a hosszú Felszeg utca aszfaltozására, az lesz az első idei sikerfecske. Nagyon örvendünk, hogy felújítják a Málnásfürdőn áthaladó megyei utat, s ez alkalommal reméljük, feljavítják az Olt-hidat is. A napokban megoldódik a két település fúrt kútból nyert ivóvizének szűrése-tisztítása, ami rég várat magára. Mindenik település kultúrotthonával baj van. A málnási nemcsak felújításra szorul, hanem felszerelésére is pályázni kellene, pillanatnyilag kényszermegoldásra fanyalodtunk. Nem tiszta a tulajdonjoga a területnek, amelyen fekszik, rendezése pénzbe és időbe telik. Egyik telek tulajdonosáról még azt sem tudjuk, hol tartózkodik. Málnásfürdőn egy tömbház földszintjén van egy szűk kultúrterem, amelyet kényszerből használunk. Megilletne egy ilyen fejlődés előtt álló üdülő- és gyógyhelyet egy új kultúrotthon! Hadd ne soroljam, hogy melyek építésének előfeltételei. Zalánpatakon könnyebb volt: csak szólni kellett a fiataloknak, menjetek fel és igazítsátok meg a lecsúszott cserepeket, mert folyik be a víz a tetőről.

Kultúrház ide, kultúrház oda, Málnáson azért zajlik a művelődési élet. Szakács Ildikó a lelkes felelőse. Megkeresésünkre elmondta, hogy fiatalokból álló csoportjával készülnek tréfás jelmezes farsangi jelenetekre, farsangi bálra. Most még családi háznál folynak a próbák, de rövidesen az önkormányzat székházában felszabadult egyik terembe költöznek. Az lesz a málnási-málnásfürdői fiatalság klubja. Szándékukban áll felújítani Az alkohol öl című zenés bohózatukat, és meghívás esetén szívesen fellépnének vele szomszédos településeken is.

Szálláshely, orvosi szolgálat, mofetta?

Lassan alakul Málnásfürdő sorsa. Fejlődési lehetőségei adottak ugyan, de a feltételeken nem lehet gombnyomásra változtatni. Önerőből annyira tellett, hogy tavaly sikeres falunapot tartottak az Olt Szálló mögötti téren, mindenki segített a terület takarításában, lecsapolták a borvízforrások előtt álló vizeket, ösvényt építettek a központi Fő-forráshoz. A megyei és a helyi tanács tulajdonában van az említett szálloda. Felújítása több akadályba ütközik, és eddig még a fosztogatástól-rombolástól (ablakait betörték, fémkilincseit leszerelték stb.) sem sikerült megvédeni, pedig az elkövetkező években ez oldaná meg az idegenből kezelésre érkezők elszállásolását.

Szintén önerőből, a helyi adófizetők pénzéből sikerült felújítani a helybeli elemi iskola épületét, fásszín épült, korszerű mosdó és illemhely – tájékoztatott Tomsa Enikő tanítónő, és elmondta, hogy a munkálatoknál sokat segítettek a gyerekek szülei, és hogy egyelőre nincs baj a gyereklétszámmal sem: az óvodában is és az összevont I–IV. osztályban is tizenkét gyerek tanul, és működik a délutáni iskola. A tanítónő a málnásfürdői vegyes felekezetű nőszövetség munkáját dicsérte, amelynek elnöke Kész Zsuzsa. Készülnek a felnőttfarsangra, február 10-ére tervezik. Hetente találkoznak, amikor Balla Barna málnási református lelkipásztor is meglátogatja őket, rövid bibliamagyarázattal szolgál. Mintha valami mégis megmozdult volna Málnásfürdőn – latolgattuk.

Itt van a teljesen felújított mofetta, és nem működhet, mert nincs benne villanyvilágítás – jelezték a helybeliek. Szálláshely és működő mofetta nélkül csak alkalmi gyógyhely lehet Málnásfürdő. Az Aquasic Egyesület ugyan működteti a kezelőközpontot, sőt, sószobát is létesített az arra szorulók részére, és a helybeliek hisznek abban, ha idő kérdése is, a fürdőhely lassan visszakapja egykori varázsát.

– Mi lesz a mofetta sorsa? – kérdeztük a kezelőközpontokat irányító Aquasic Egyesület ügyvezető igazgatóját, Demeter Istvánt, aki elmondta, hogy előbb működőképessé kell tenniük, aztán működhet olyan módon is, mint a sugási mofetta, kifüggesztett program és rendszabály szerint, és aki használni akarja, kikérheti családorvosa véleményét is.

– A málnásfürdői szabadtéri borvizes fürdőmedence mellé mozgóvécé és öltöző kellene, mert tavaly nyáron népes sereg használta – folytatta a teendők sorát Kádár István tanácstag. – A Lábáztatót is könnyűszerrel fel lehetne újítani, mert a közbirtokosság biztosítaná az ácsoláshoz szükséges fát. Rossz fényt vet a Fürdőre a település Málnás felőli bejáratánál lassan omladozni kezdő egykori Mókus villa, bérbe adható telkek is vannak a fürdőtelep fölötti terasztetőn, ahol letelepedni óhajtó fiatal családok rakhatnának fészket – sorolta a jövőépítés terveit.

Évegcsűrben testet ölt az ötlet

Évegcsűr a Málnás községhez tartozó Zalánpatak régi neve. Az új esztendő küszöbén a községi tanács tagjától, Zalánpatak falufelelősétől, Préda Barnától érdeklődtünk, aki elmondta, hogy fontos volna a településhez vezető utat feljavítani.

– Mondhatnám úgy is, hogy a 2018-as esztendőnek az infrastruktúra kezdő évének kellene lennie. Az intenzív fakitermelés és -szállítás erősen megrongálta főleg a Szárazajta felőli útszakaszt, amelyből csupa egy kilométer tartozik Málnás községhez, a többi a nagybaconi tanács fennhatósága alatt van. Olyan elképzelés is szárba szökkent, hogy ha az útszakaszt használó cégek egy minimális útadót fizetnének, a javítás, ami mindkét részről fontos, megoldható lenne, ugyanis Málnás község rendelkezik a területén levő kőbányákból tört kővel, csak annak ide szállítását kellene kifizetni. A falu is igényelné a felújítást, ugyanis iskolások-diákok ingáznak ezen a szakaszon, csak a faluban mintegy tizenöt személygépkocsi van, no meg egyre növekszik az érdeklődés Kálnoky gróf és Károly angol herceg szálláshelyei iránt.

– Jó évet zártunk tavaly – jelentette ki adatközlőnk. – Falunapunk már csak azért is sikeres volt, mert a gróf úr főút melletti kertjében szerveztük meg, amelyet készséggel rendelkezésünkre bocsátott. Ennek örvendtek a helybeliek is, és felpártolták a rendezvényt. Szépen megszerveztük tavaly március 15-ét. Innen indultunk át a Fürdőre, majd a községközpontba, ahol megemlékezések, beszédek sora zajlott. Ez hagyomány lesz a három településen. Kirándulást is szerveztünk a helybelieknek. A Háromszéki Közösségi Alapítvány segítségével eljutottunk Bálványosfürdőre, Kézdivásárhelyre, Csernátonba, és a nyáron szándékoznánk ellátogatni magyarországi testvértelepülésünkre, Kaposgyarmatra.

Málnás és a Balaton-felvidéki Alsóörs tavaly ünnepelte baráti kapcsolatuk 27. évfordulóját. Ideje volt, hogy Málnásfürdő lakói is örvendhessenek egy hasonló baráti kapcsolatnak. A Somogy megyei Kéthely településsel sikerült is ezt egyéni kapcsolat révén összehozni. Az ismerkedés megtörtént. Kéthely a balatonboglári borvidéken helyezkedik el. Többek mellett látványossága a kéthelyi húsvéti tojásfa és a helybeli pincészetben megnyitott mozi, ahol a szokásos üdítők helyett bort lehet inni filmnézés közben. Ez volt Európa első bormozija.

– Olvasóink tudnak már a zalánpataki falumúzeumról. Mi újság a háza táján?

– Tervünkben van bővítése. Egy csűrt akarunk megvásárolni s azt önerőből kibővíteni. Közösségi csűr lesz, amolyan helyi művelődési központ egy-két kiadó szobával. Van egy helyi dalcsoportunk is, kis létszámú, de lelkes – részletezte Préda Barna. – Programjában benne van zenei anyanyelvünk ápolása. Gyűjtöm már az anyagot második könyvemhez is, amelynek a zalánpataki anekdoták és régi érdekes történetek bemutatása lenne a témája.