Igénylik a tájékoztatást

Több mint hetven fiatal gazda érdeklődött az egyéni vállalkozások könyvelését, illetve a fiatal gazdák pályázati lehetőségét érintő előadások iránt. A létszám jóval meghaladta a várakozást, így a résztvevők két csoportban hallgathatták az előadásokat – mondta el érdeklődésünkre Kelemen Szilárd Hárit-elnök.

Elnökként célul tűzte ki, hogy nemcsak területiségben, hanem szakmaiságban is gondolkodnak, ennek az elvnek az alapján szervezték meg a fiatal gazdák tájékoztatóját. A rendezvényen részt vevők létszáma, az, hogy Brassó megyéből is érkeztek fiatal gazdák, jó példa arra, hogy szükség, nagy igény van hasonló eseményekre – fejtette ki Kelemen.

Könczei István Csaba, a Hárit fiatal gazdákkal foglalkozó felelőse elmondta: a jelenlévők egy része már pályázott, mások idén szeretnének lépni. A most induló fiatal gazdák többsége a növénytermesztésben kíván tevékenykedni, könnyebb a pályázat lebonyolítása. Kevesebben vannak azok, akiknek célja az állattenyésztés, tárolókapacitások építése. A tervezett növénytermesztési befektetések között szerepel a burgonyaválogató és -csomagoló vonalak telepítése, de az értékesítési szövetkezetek létesítése is foglalkoztatja a fiatal gazdákat – vázolta Könczei István Csaba.

Könczei Csaba agrárigazgató a pályázati buktatók kapcsán felhívta a figyelmet, hogy nem érdemes a pályázatba foglalni trágyatárolók építését, mivel településen belül bonyodalmas az építési engedély megszerzése. Jobb, ha már a pályázat előtt, saját pénzből építik meg a tárolókat. Szó esett a gazdaságok átvételéről is. Nem ajánlott, hogy a szülő csak a gazdaságának egy részét adja át gyerekének, a pályázat szempontjából jobb, ha az egész gazdaságot átveszi az induló fiatal gazda.