Pályázható a kisgazdaságok sémája (Vidékfejlesztés)

Az igazgató elmondása szerint az intézkedés célja a mezőgazdasági területek csoportosítása (egy tagba vonása, románul: comasare) lenne, de a megyében nem örvendett az előző kiírásoknál sem nagy népszerűségnek. Az intézkedésre csak azok pályázhatnak, akik legkevesebb egy éve, területalapú támogatás igénylésekor kérték a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél (APIA) az egyszerűsített kisgazdasági sémát, a támogatást meg is kapták, és most valamilyen személyes vagy objektív ok miatt szeretnének felhagyni a gazdálkodással, eladnák, odaadományoznák vagy legalább húsz évre bérbe adnák területeiket, illetve a gazdaságban tartott állataikat. Ebben az esetben a gazdaságát átadó vagy eladó pályázó évenkénti támogatásként 2020-ig megkapná az egyszerűsített kisgazda sémánál adott (APIA-s) támogatást, ezenfelül pedig az előző évben kapott összeg értékének még 20 százalékát. A bérlés után járó összeget ez nem befolyásolná, a bérlő pedig jogosan kérhetné a használt területre az egységes területalapú és egyéb támogatást.Az intézkedésre pályázhatnak fizikai személyek is, tehát nem szükséges a cégbírósági bejegyzés. Alapfeltétel, hogy az átadást, bérlést, illetve végleges eladást be kell jelenteni az APIA-hoz is, kitöltve az átadás típusnyomtatványát. Az egyszerű pályázatot (amely megtalálható a www.afir.info honlapon) és a szükséges igazoló iratok másolatát fel kell tölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe, majd a hivatal szakemberei ellenőrzik és elbírálják azokat egy pontozásos rendszer alapján. Például 30 pont jár azért, ha az átadott terület nagysága 1 és 3 hektár közötti, 28 pont, ha 3 és 4 hektár között van. Többletpont jár abban az esetben, ha a bérlő a tulajdonos területszomszédja, vagy ha a bérlő egy termelői csoport vagy szövetkezet tagja. Ugyanakkor a község területeinek termőképessége szerinti besorolás alapján szerezhető értékpont. Az igazgató értesítése szerint az elérendő minimális pontszám jelenleg 25, amely hónaponként csökken, az április 11. és május 11. közötti időszakban letett pályázatoknál mindössze 3 pont szükséges a kifizethetőséghez.