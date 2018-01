Új tulajdonos az Erdővidéknél

Albert Egon elmondása szerint a lapot 1997. júliusában létrehozó, 2014-ben fiatalon elhunyt Antal István örököseitől december elején értesült, hogy az új évtől már nincs szándékukban az Erdővidéket kiadni, de neki felajánlották, vigye tovább. Élt a lehetőséggel, az ünnepeket pedig a cég létrehozásával kapcsolatos ügyintézéssel és nyomdakereséssel töltötte. Az anyagi helyzet bizonytalansága miatt a régi munkatársak közül a nála is régebbtől a lapnál dolgozó Szász Rékát sem merte megtartani, ám abban bízik, az olvasók a megszokottól való eltérés – a T3 Kiadó nem tudta vállalni, hogy a kis formátumú lapméretben készíti el – és az ötven banival való drágulás ellenére is kitartanak mellettük, és idővel eljut oda, hogy ne egyszemélyes legyen a szerkesztőség.

Az immár 1059 lapszámot megélő lap az elkövetkezőkben A3-as méretben nyolc oldalon jelenik meg, s színessé is vált, de ez mit sem változtat addigi célkitűzésein: továbbra is a helyi ügyek szószólója kíván lenni, az értékekről dicsérően, a hiányosságokról kritikus hangvételben fog szólni. „Nem lesz könnyű egyedül továbbvinni Antal István örökségét, de tartozom neki annyival, hogy megpróbáljam. Örvendek annak, hogy továbbra is számíthatok Vajda György segítségére a terjesztésben és Varga Béla fényképeire. Oldalainkon ezután is széles teret kap a közélet és a politika, mellette pedig kultúra-, sport- és magazinoldalak lesznek, s azon leszek, hogy ne hiányozzon az évek óta megszokott heti interjú sem. Remélem, a megváltozott forma ellenére is szeretni fog minket Erdővidék közönsége, s éltetni fognak” – mondotta az új laptulajdonos.