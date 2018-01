Kortárs művészetek a Szimplában (A román kultúra napja)

A rendhagyónak is mondható rendezvénysorozat ötletgazdái, a Szimpla kávézó működtetői, Józsi Kinga és Józsi Győző egyfajta hídként határozták meg az eseményt a két kultúra között, és olyan szerzőket, alkotókat, előadókat hívtak meg, akik nyitottak egymás kultúrájának megismerése iránt. Szombaton Caius Dobrescu Halál Székelyföldön című politikai thrillerének bemutatójával indítottak, este pedig Ramon Grossos festett, a helyszínen készített alkotását pedig a Szimplának ajándékozta. Vasárnap az Ecou Egyesület vitázói tartottak bemutatót arról a témáról, meg kell-e tiltani, hogy a kultúrának agresszivitást kifejező üzenete/szövege legyen.

Tegnap a Székely Mikó Kollégium két XI. osztályos diákja mutatott be egy jelenetet Eugen Ionesco A kopasz énekesnő című abszurd drámájából, mely előadással Dull Brigitta Noémi és Szabó Áron tavaly októberben második díjat nyert a Román Pedagógusok Kovászna Megyei Egyesülete által Sepsiszentgyörgyön szervezett, A színház csodálatos világa elnevezésű rendezvényen. Felkészítő tanáruk lapunk érdeklődésére mondta, a színjátszás jó lehetőség a román nyelv gyakorlására, de még inkább fontos a román kultúra megismerése tekintetében. Szép Helga szerint a Ionesco-jelenet megtanulása alatt a két diák foglalkozott az egész művel, ezáltal közel kerültek egy olyan szöveghez, amelyben, ha nem is értenek meg minden szót, magukévá tudják tenni a szerző gondolatvilágát. A román szakos tanár elmondta, tanítványaival jár a helyi román színház előadásaira, úgy véli, ez is a román nyelv és kultúra megismerését segíti.

A román kultúra napja rendezvénysorozata tegnap este a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak decemberben tartott vers- és euritmiavizsgáján bemutatott produkciójával zárult.