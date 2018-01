Az Izsák Balázs elnök által aláírt levél szerint Mihai Tudose kijelentése „nem hoz dicsőséget Romániának”, mi több, fenyegetés a székelyek címére és súlyos megsértése a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáinak. Felidézi, 1989-ben nemcsak azért vonultak utcára az emberek országszerte, hogy jobbá tegyék az életet, hanem azért is, hogy lehetőséget kapjon minden román állampolgár, hogy félelem nélkül terjesszen elő terveket a demokrácia elmélyítéséért és a jogállam megszilárdításáért. Az SZNT felfogásában ilyen javaslat Székelyföld autonómiájának törvénytervezete is, a székelyek akasztással való fenyegetése pedig méltatlan az 1989-es év forradalmához, és merénylet a román állam demokratikus berendezkedése ellen. A nyílt levélben Izsák Balázs meggyőződésének ad hangot, hogy ebben a helyzetben az állásfoglalás a román demokraták felelőssége is, mivel ebben a pillanatban a tét nemcsak a székelyek autonómiatörekvése, hanem azok a demokratikus alapértékek, amelyért 28 évvel ezelőtt magyarok és románok haltak meg. „Leghatékonyabb ellensúlyozása a román miniszterelnök gyűlöletre uszító megnyilvánulásának a román demokraták szolidaritása lehet a megfenyegetett székelyekkel. Ha Önök vállalják ennek a szolidaritásnak a felelősségét, és kijelentik: »Én székely vagyok!«, akkor ezt nem fogjuk úgy értelmezni, hogy a nyilatkozók megtagadják nemzeti identitásukat, még úgy sem, mintha ez a mi autonómiatörekvésünk támogatása lenne. Ebben a pillanatban egy ilyen kijelentés csak az Önök akaratát fejezné ki, hogy megőrizzék a párbeszéd esélyét, és azt, hogy elutasítják a nemzeti gyűlölködésre való felbujtást” – fogalmaz Izsák Balázs.